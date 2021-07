¿Quién tiene la razón?

Las discusiones apasionadas sin la información correcta terminan por extinguirse. Eso pasará tarde o temprano con el debate confuso direccionado y manejado mediáticamente a través de las redes sociales acerca de la reacción de algunas personas, que alinearon a sus sectores y colectivos con ellos, en apoyo del exfiscal de la FECI Francisco Sandoval, y de paso cuestionar y hacer serias acusaciones en contra de la jefa del Ministerio Público.

Hasta hoy, los elementos sustantivos para conversar o comentar sobre la remoción del licenciado Sandoval están contenidos en el comunicado divulgado por el MP ese día y las entrevistas concedidas por la Fiscal General a dos medios televisivos, para sustentar su decisión.

Por su parte, el exfiscal Sandoval ofreció una conferencia de prensa explicando su punto de vista, además de revelar la existencia de casos que “podrían ya no avanzar” (Prensa Libre). También compartió su apreciación de que “la única intención que existe con la imposición de la fiscal es armar un tamal —comida típica guatemalteca—, posiblemente en su contra, contra la jueza, compañeros que tienen a su cargo la investigación, la intención no es descubrir la verdad, es proteger a los amigos” (elPeriódico). Según declaraciones del exfiscal antes de abandonar el país, las diferencias entre él y la doctora Porras no son nada nuevo. Iniciaron justo desde que ella asumió el cargo, lo cual se desconocía, aunque se sospechaba.

Lo narrado anteriormente describe las anormales divergencias entre funcionarios públicos, que deberían ser resueltas según las normas establecidas para este tipo de situaciones. Es decir, el primero en intervenir es el licenciado Sandoval, tal como lo expresó: “Es una decisión que voy a impugnar” (elPeriódico), que es lo correcto, además de un derecho de todo empleado —público o privado— cuando considera injustificado su despido.

Lo extraño, y que llama a la prudencia, es la movilización mediática en las redes sociales a escasos minutos de la divulgación de la noticia por internet. El primer pronunciamiento fue del PDH, que para algunos es normal, pero que para la señora fiscal está fuera del marco de legalidad. Luego se difundió por las redes el apoyo de los 48 Cantones de Totonicapán, con la advertencia de cerrar el país hoy, que seguramente será utilizado por sujetos oportunistas para terminar de enrarecer la situación.

La salida a la coyuntura no es el conflicto, que dejará a miles sin vacunar.