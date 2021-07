Sobre pavorreales y autócratas

Quienes trabajamos en temas de economía, sociedad y política siempre rebuscamos conceptos y marcos teóricos que van gradualmente en evolución, dado que el aporte seminal de un autor se convierte en crítica por otro, o bien en una comprobación empírica o de nuevas abstracciones reconvertidas desde lo concreto. Es así como me topé con la categoría de “señalización”, comentada por dos columnistas en diferentes medios de prensa: de primero fue con Paul Krugman, del New York Times, quien el pasado martes 20 de julio publica la columna denominada en inglés “Their own private autocracy” (su propia autocracia privada). Luego, el pasado sábado, el profesor de la Universidad Francisco Marroquín Robert Blum publica en elPeriódico “La cola del pavorreal y la señalización política”.

Ambos citan al mismo autor: Xavier Márquez, de quien Krugman afirma que es un investigador basado en Nueva Zelanda, y que en su último esfuerzo intelectual compara el comportamiento de las élites políticas en un espectro de regímenes dictatoriales, desde Calígula hasta la familia Kim, de Corea del Norte, y encuentra impactantes similaridades, a pesar de las diferencias históricas o culturales.

Así, la adulación o la chaquetería, como se dice por aquí, está a la orden del día, siendo que la entrada a las roscas implica costosos regalos o compromisos, tal como bien recordamos los regalitos de doña Baldetti a Tito, financiados con corruptelas de los bolsillos de cada miembro integrante en los variados cuchubales de aquellos tiempos. Y es que, a pesar de potenciales vergüenzas, lo que importa en estos entuertos es hacer feliz al líder.

Como era de esperarse, el profesor Blum lanza un mensaje subliminal a las élites de todo corte del entorno, aconsejando no sacrificar la libertad por el culto a una secta, posiblemente, digo yo, con aviesos intereses, siendo este un tema a comentar muy oportuno, dado el día en que fue publicado y los eventos paralelos alrededor del opaco mundo de la justicia y el Estado de derecho.

Por su parte, don Krugman es más amplio en la aplicación y explica que eso de señalizar es un concepto proveniente de la economía y que explica que en diversas ocasiones la gente se embarca en costosos sinsentidos para demostrarles a los demás que tienen atributos que otros aprecian; por ejemplo, trabajar largas horas, no precisamente para retribuirse con horas extras, sino para mostrarle a la empresa su lealtad hacia la máquina de hacer dinero, como podría ser un banco.

En regímenes patológicos poco a poco se tiene que ir a extremos para demostrar lealtad y pertenencia. ¿Sonará todo esto familiar? Hay que ver entonces la adulación de algunos en el Twitter o bien la propaganda en forma de noticia de cierta prensa. Lo peligroso entonces es lo fácil de disectar comportamientos de tal tipo, ya sea en el Partido Republicano de Donald Trump o en nuestro medio, a partir de las complejas declaraciones de Juan Francisco Sandoval por aquí.