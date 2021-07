Monumento tan sólido como el dictador

Corría octubre de 1899 y por primera vez iban a tener lugar las Fiestas de Minerva. La gente iba a salir de su vida cotidiana y el presidente Manuel Estrada Cabrera iba a ganar solidez gracias al ingenio de su ministro de Fomento, el Lic. Rafael Spínola, el ideólogo de las festividades octubrinas. Toda la gente que pudo participó de las nuevas fiestas cívicas. Cada quien cumplió de acuerdo con su posición social. Los pobres, a cargar el pino y arreglar la escenografía citadina. Los ricos, a lucirse con sus elegantes trajes, cual París en el trópico. Los discursos no se hicieron esperar y el Señor Presidente lucía como Pericles en medio de una sociedad analfabeta, trabajadora y reprimida.

Nadie se lo esperaba, pero vaya ¡castigo de Dios! Antes que el Señor Presidente arribara, hubo un fuerte viento. La gente sentada, esperando la llegada del gobernante. Todos quedaron atónitos cuando el Templo de Minerva, edificado de madera, con la Señorita Minerva y sus vestales, caía sobre ellas. No se detuvo el templito. La gente exclamó: “Castigo de Dios”. Eso les pasa por estar organizando actividades paganas. ¿Cómo se les ocurría comparar a Minerva con la Virgen María? Por eso decían, el viento había puesto por los suelos ese templo tímido, atrevido y efímero.

Estrada Cabrera se molestó a tal extremo que exclamó: “Construiré un Templo de Minerva tan sólido como yo”. Dicho y hecho, ese viento fuerte inesperado ocasionó que el país se vistiera de templos en su paisaje urbanístico. De pronto, la Acrópolis resurgía en el trópico. Los templos, aparte de ser escenarios de actividades culturales, eran el símbolo liberal de la razón, de la sabiduría, de la luz, frente a la fe y a lo que llamaban oscuro. Era la ciencia y la educación contra la fe y tradición cristianas. Los gobiernos siempre han sabido que sus monumentos se perpetúan y son su símbolo de poder frente a sus ciudadanos víctimas. Además, el monumento tiende a quedarse a través del tiempo, hasta que a otro grupo se le ocurre derribarlo.

Cada gobierno ha querido inmortalizarse. Los mismos mayas lo hicieron con sus estelas y pirámides. En la vida colonial, las iglesias dominaron el panorama, el ayuntamiento y, no digamos, la Capitanía General. Las residencias de los criollos eran espectaculares. Estrada Cabrera, con sus Escuelas Prácticas, Asilos y Templos de Minerva. Ubico, con sus edificios públicos, siendo la cúspide el Palacio Nacional, ahora Palacio Nacional de la Cultura, así como los monumentos a su padrino, Justo Rufino Barrios. Arévalo, con sus Escuelas Tipo Federación y la Ciudad de los Deportes. Los demás se entretuvieron en la guerra civil y hasta nuestros días, más que monumentos, aparte del Monumento a la Paz, hubo corrupción desmesurada.

Un monumento según sus dimensiones, su monumentalidad y su significado constituye la firma del gobernante y podría inmortalizarse, ya sea para bien o para mal. Estrada Cabrera era represor; por ello fueron botando los Templos de Minerva. Ubico, siendo ahijado de Justo Rufino Barrios, le levantó una Torre del Reformador y bustos en todos los parques del país. La gente ha respetado estos monumentos, a lo mejor porque la historia oficial glorifica a ambos gobernantes. Las Escuelas Tipo Federación de Arévalo, aunque algunas en malas condiciones, como el resto de las escuelas del país, representan una filosofía del presidente intelectual que tuvimos, doctor en Filosofía y Educación.

Pero en plena pandemia, el monumento no se hizo esperar. Aunque el Ministerio de Cultura y Deportes casi no hace eco, excepto para escándalos culturales como aquella millonaria pintura mural por el bicentenario, nadie ha podido impedir un monumento en pleno Parque Centenario. Los críticos del arte se encargarán de analizar su estilo y arte; los cientistas sociales se referirán a su pertinencia. Lo interesante es que, 200 años después del inicio del proceso de Independencia, que solo finaliza el 21 de marzo de 1847, cuando Rafael Carrera crea la República de Guatemala, el gobierno se inmortaliza con un gigantesco monumento. Es como sepultar para siempre el desaparecido Palacio Real, donde se firmó el acta de separación de España, el 15 de septiembre de 1821. El gobierno aprovechó la coyuntura y el tiempo, por lo que no dejó inadvertida la polémica efemérides de la traición de los criollos, pues se le voltearon al rey y al pueblo. En todo caso, 200 años después es como revivir desfiles y el desconocimiento de un proceso que no se quedó allí. El monumento quedará allí para las futuras generaciones, las que no vivieron la pandemia o la escasez de vacunas; tampoco vivieron el temor a fallecer en algún hospital nacional o en sus propios hogares. El guía de turistas contará su versión de la historia y los grupos seguirán caminando por la Sexta Avenida, frente a un colosal monumento. Para nosotros será un monumento a la pandemia y no a la separación de España, pues los que nos gobernaron en esos 200 años no supieron colocarnos en un trono de amor.

*Historiador de la Universidad de San Carlos de Guatemala