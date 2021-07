Juan Francisco Sandoval Alfaro, el funcionario que llegó a servir

Desde el 2015, la ciudadanía se encuentra más pendiente y activa de lo que sucede en el sistema de justicia. Esto empezó a ocurrir, sobre todo, por los graves casos de corrupción que implicaron al expresidente y a la exvicepresidenta de la República. Y es que no podía ser de otra forma, casos sumamente complejos, dignos de películas de capos y gánsteres, fueron revelados por la Comisión Internacional contra la Impunidad y su par dentro del Ministerio Público, no menos importante, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

La FECI ha estado compuesta por un amplio equipo de valientes mujeres y hombres técnicos, capaces, pero, sobre todo, con ganas de cambiar las cosas en un país acostumbrado a escandalosos casos de corrupción. Y al frente de ese equipo se encontraba Juan Francisco Sandoval Alfaro, un fiscal de carrera con un recorrido brillante dentro de la institución.

Escribir de él, en estos momentos, se hace con un sabor agridulce. Primero, porque evoca recordar lo valiente y decidido que ha sido este joven fiscal, bajo cuyo mando se lideraron casos como La Línea, IGSS-Pisa, Bufete de la Impunidad, Asalto al Ministerio de Salud, Caso TCQ, Comisiones Paralelas, Caja de Pandora, Caso Asesinatos de Periodistas, Subordinación del Legislativo al Ejecutivo, Chinautla, Migración, Huistas, Traficantes de Influencias, entre muchos otros más. En todos estos han estado involucrados diputados, empresarios, ministros y exministros, abogados, autoridades universitarias, entre otros.

Un par de veces tuve la oportunidad de conversar con él: un joven sencillo, intelectual, con las leyes penales en la punta de la lengua, pero lo que más me llamó la atención fue la sencillez y calidez con la que se relacionaba con la gente. Creo que no estaba consciente de la admiración y cariño que muchas y muchos le teníamos y le tenemos.

La parte difícil del tema es recordar cómo uno de los funcionarios más admirados de Guatemala tuvo que salir en la noche, escoltado, temiendo por su vida, con una pequeña maleta en la mano, hacia el exilio, como si hubiera cometido algún delito. Ningún funcionario, y menos alguien que le dio tanto a Guatemala, tendría que haber salido de esa forma. Juan Francisco se suma a la lista de personas exiliadas que pusieron en jaque a los corruptos a través del sistema de justicia: Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Claudia Escobar, Andrei González y más.

El despido y remoción del fiscal Sandoval fue a todas luces ilegal, ya que se violentó lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, y ha tratado de ser justificado con argumentos falaces, contradictorios y hasta risibles.

En las diferentes entrevistas que ha concedido Juan Francisco desde el viernes pasado ha dejado dos cosas muy claras: la primera, que el sistema de justicia ha sido manoseado por las autoridades pasadas y las actuales, y que el Ministerio Público ha retrocedido 20 años en cuanto a logros e independencia. Y la segunda, no menos importante, es que, a pesar de todo, anima a la ciudadanía a que siga luchando por sus derechos, que no claudique y que sienta y crea que el poder está en nosotras y nosotros. Gracias, Juan Francisco, por ser ese referente y demostrar que no todo está perdido en Guatemala.