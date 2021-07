“Estamos contigo, Juan Francisco Sandoval”

En medio de semejante hecatombe, cuando la gente está indignada, cuando creemos que no se puede avanzar más porque ya no hay camino donde quepamos, cuando el robo crece a mansalva, cuando el hambre continúa flagelando a gran parte de la población, cuando el desempleo prolifera sin ver una solución en el horizonte, cuando no hay respuesta educativa más que la burla y el maquillaje, cuando el sistema de salud colapsa sin medida ni dirección, cuando la desigualdad y el racismo prevalecen firmes, cuando muchas voces exigen la renuncia del presidente para retomar una nueva ruta, viene la fiscal general, Consuelo Porras, a destituir a Juan Francisco Sandoval, uno de los últimos sobrevivientes de ese aparato de justicia tan apaleado, ícono de tantos, quien a todas luces hacía un trabajo comprometido y absoluto contra las mafias y la impunidad… ¿Era necesaria una acción tan insólita y apresurada en momentos tan convulsos? ¿En medio de la tormenta? ¿En plena turbulencia? ¿Succionados por el alfaque? La única respuesta lógica a esta equivocada decisión es que había algo más grande y oscuro que aplacar, que cortar de raíz. ¿Será que esperaban silencio e indiferencia de este país devastado? No saben o no quieren escuchar anuncios, señales y advertencias, ni ver el escenario puesto y adornado con voces colectivas de indignación que se articulan. Crecen cada día. El repudio a este régimen “cooptador” es palpable en todo doblez de nuestra tierra. Porque la gente ya no se traga tan fácilmente tanta mentira. Sube el tono. Y ojo, que ya no solo es en redes sociales, como suelen decir para minimizar el descontento, el dolor está en las calles y en manos de los pueblos: “Ya no seré indiferente”.

La infeliz destitución socava la poca confianza que quedaba en la justicia. Y ahora, un bastión más se ve obligado al exilio. Uno más. Y los casos de alto impacto quedan a merced de los interesados en este Estado sin derecho. Así de cruel es este caos.

Se dice que “caos” es desorden, desacierto, desbarajuste o confusión absolutos. Pero hay también otras teorías, esas que afirman que semejante desorden también es un lenguaje que revela causas e intenciones. De alguna manera, evidencia tretas y propósitos. Y acá, ya es obvio cómo se alinean las fuerzas oscuras y la manera que tiene el mal de allanarse su espinoso camino (ya se ve claramente quién está del lado de quién). Y las personas ven que el poder desenfrenado, repleto de intereses y carente de empatía ya no tiene límite. “No más”, “fuera todos”, “renuncien ya”, repiten. La gota rebalsa el vaso, la guinda del pastel, el colmo de los colmos ante esta evidente y cruel manera de bloquear la lucha contra la corrupción. Pero el pueblo toma fuerza, o al menos agarra aviada. ¿Qué tanta? Eso está por verse. (Pronto).

P. D.: Ojo, que ya nadie se traga eso de la “polarización ideológica”.