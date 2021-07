Un día antes de la destitución de Juan Francisco Sandoval, al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, del Ministerio Público, este diario publicó un homenaje póstumo a las 10 mil 29 víctimas de COVID-19 en Guatemala. Ya son más. Me hizo recordar la mística detrás del quehacer periodístico, y de quien sabe en qué momento alzar la voz. Antes, esa mística existió en Siglo Veintiuno, con todas las letras y en su primera época; por ejemplo, cuando el equipo publicó una edición titulada “Siglo Catorce”, para dejar claro el franco retroceso en el que había caído Guatemala. Fue el Serranazo.

La portada de elPeriódico también me hizo preguntarme si no es tiempo de publicar un equivalente al “Siglo Catorce”, ante las decisiones de quienes hoy nos gobiernan. Hace mucho tiempo que dejé de ser periodista de tiempo completo y me decidí a trabajar junto a las fuentes de información, pero ni el oficio ni la vocación se pierden. Tampoco la ciudadanía. Estas líneas, que comenzaron como un desahogo en redes sociales, son, en este espacio, el privilegio de alzar la voz con nombre propio, y confío en que no quede ni una página en blanco, y que se denuncie, para que se sepa la verdad.

A todas las personas y colegas que tienen espacios de opinión y editoriales los invito a aprovechar ese privilegio y publicar artículos en los que se inste a la ciudadanía a entender que durante muchos, sino todos los años —yo tengo más de 50—, hemos aprendido a vivir en un país corrupto, y nos toca desaprender —no olvidar, ni ignorar— para seguir viviendo aquí sin morir en el intento. Y más, cuando ya se sabe que a La Hora ya la están intimidando, por el simple hecho de informar.

Antes, un golpe de Estado era la respuesta inmediata. A balazos se deshacían unos de otros, y de pronto llegó la democracia, pero el pueblo no supo defender su autoridad y la dejó en manos de los mismos. Esos les dieron el mandato a los peores, y así pocas cosas iban a cambiar. Guatemala nunca vota a favor de un candidato, siempre en contra de alguien más.

Hoy, ni los golpes de Estado son políticamente correctos, ni el plomo solucionará los problemas, pero entre redes y netcenters estamos en un campo de batalla donde las palabras son sordas y los oídos necios. No al revés. Allí, las palabras son más destructivas que cualquier calibre y los juicios condenan al inocente. Celebran al culpable por el simple hecho de no pensar igual, aunque tenga la razón.

Si errar es de humanos, también lo es rectificar. Señor presidente Alejandro Giammattei: Reconozca que usted y su gobierno no han sido capaces de administrar la crisis del COVID-19, ni todas las demás que, como polvo, están debajo de la alfombra. Reconozca que el país que los guatemaltecos le otorgaron para gobernar está en pedazos, y son otros los que van a levantarlo.

Que le cumpla al pueblo que lo eligió, y también al que hubiera preferido otro candidato, eso se espera de usted como mandatario. No deje que el mapa de alerta roja por el COVID-19 se tiña de sangre. Renuncie y Guatemala lo recordará como el presidente que hizo lo que tenía que hacer. Yo le daré las gracias por eso y por recordarme que tengo el privilegio de alzar la voz.