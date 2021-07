El diablo está en los detalles

La semana recién pasada, la Fiscal General del MP decidió despedir al Fiscal encargado de la FECI. A simple vista, todo jefe tiene el derecho de armar y modificar su equipo de la mejor manera si al final de cuentas el responsable es él. En el Estado es más complicado porque el funcionario público solo puede hacer lo que su cargo le permite y en el MP existe una ley y un reglamento aún más específico. Es sumamente importante recalcar que todos los guatemaltecos ansiamos que en nuestro país prevalezca una justicia objetiva, clara y pareja; es decir, sin privilegios para ninguno. Esto solo lo vamos a lograr cuando existan instituciones que no dependan de personas, sino de reglas y procedimientos claros y medibles. Por lo tanto, la única manera de alcanzar la institucionalidad es asegurando que los procesos de reclutamiento, contratación, desempeño laboral y, sobre todo, el despido sean respetados al pie de la letra muerta.

La corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Constantemente vivimos luchando entre el bien y el mal. En los últimos años, en Guatemala hemos ido descubriendo algunos pocos, pero sonoros, casos de corrupción, y esto esperanzaba a todos los guatemaltecos, sin importar la ideología o estrato social. La mayoría de dichos casos provinieron de la FECI y, por lo tanto, la figura que tomó relevancia pública fue la del fiscal Sandoval. En un país ávido de justicia, cometimos el gravísimo error de concentrar en una sola persona la fama y la presión por estos hechos. En esa búsqueda de institucionalidad NO podemos personalizar en alguien la justicia porque todos somos humanos y el poder se sube a la cabeza.

La forma y el modo como fue separado el fiscal Sandoval NO afecta solo a la Fiscal General y al MP, sino a todos los guatemaltecos. Por el “modo” de la separación y la reacción del despedido, se pierde la legitimidad del MP como el encargado de buscar la justicia. No se puede negar que muchos de los casos relevantes “exitosos” llevados por la FECI tal vez han ocultado y/o justificado los abusos que se pudieron realizar en otros casos, donde la ley no necesariamente fue seguida al pie de la letra. Pero no utilizar los procedimientos debidos para retirar a alguien de un puesto, aunque se puedan tener las razones justificadas, no es excusable.

El temor más grande que tenemos todos los creyentes en que Guatemala puede salir adelante es que muchos de los procesos o investigaciones pudieran verse afectados por este incidente puramente administrativo. Seguramente habrá equipo y gente que siga empujando la verdad y la justicia en el MP. El enorme problema es que todo lo que pase ahora estará cubierto de una gran sombra ocasionada por un despido que innecesariamente se hizo mal hecho y muy público. Si sale libre algún pícaro, si es reelecta la Fiscal General, si se le sacan los trapitos al sol al fiscal Sandoval, etc., todo será una carga más sobre la institucionalidad y la credibilidad de nuestro sistema de justicia.