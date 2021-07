¡Fuera Consuelo Porras!

A los columnistas que ya habíamos pedido el retiro por incumplimiento de sus funciones a la fiscal general, Consuelo Porras, nos causa alegría ver que ahora el pueblo de Guatemala empieza a despertar, y lo hace con contundencia. Y no es para menos. También lo realiza en el caso gravísimo del presidente Alejandro Giammattei y de todo su gabinete de gobierno. En el caso de doña Consuelo, ella ha sido un consuelo para el Pacto de Corruptos y de total desconsuelo para el pueblo de Guatemala. El viernes pasado, finalmente decidió destituir ilegalmente a uno de los pocos fiscales al que el pueblo de Guatemala le tiene confianza, el distinguido licenciado Juan Francisco Sandoval. Creo que la situación se le va a complicar, no solo a nivel nacional, sino especialmente a nivel internacional. Veremos cómo reaccionan las huestes de Mr. Biden y las medidas que adopten. Han sido muy importantes las últimas declaraciones de Sandoval antes de partir al exilio. Nos confirma lo que ya intuíamos o sabíamos. Doña Desconsuelo está al servicio de proteger no solo al presidente de la República, Giammattei, y a su partido político, sino también en general a los integrantes del Pacto de Corruptos. Desfilaron los casos de Gustavo Alejos, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Usac, y del ahora magistrado de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez, uno de sus protegidos. Además, el caso de las tamaletas (Q122 millones encontrados en un condominio de lujo en Antigua Guatemala) que el exministro José Luis Benito no llegó a reclamar y de las posibles vinculaciones de este hallazgo con el partido oficial, Vamos. Estos son apenas algunos casos. Doña Desconsuelo no respeta la autonomía del Ministerio Público y colabora protegiendo abiertamente a los investigados, especialmente si se trata del presidente de la República, de los ministros y diputados afines al gobierno actual. Denunciantes han declarado que se hacen pagos para retardar casos o bien cambiarlos de fiscalía. En suma, la fiscal general no realiza su trabajo, sino bloquea las investigaciones de sus protegidos o las desvía. No revela la corrupción, la esconde. La señora fiscal general no ha empezado, con energía, una exhaustiva investigación de lo que podría resultar un crimen de lesa humanidad ante el proceso de la compra inaudita de las vacunas Sputnik V a Rusia, con todos los detalles anómalos e incorrectos del contrato y escandalosos en materia de compras internacionales, retrasos, envíos de poca monta de las vacunas recibidas hasta hoy, totalmente insuficientes. Lo anterior ha atentado y atenta contra la salud de los guatemaltecos, que ya sufren la pérdida de por lo menos 10 mil 100 vidas, que pudieron evitarse. En esto, Giammattei no se encuentra solo, sino comparte responsabilidades con todo su gabinete de gobierno, incompetente y rapaz. Tampoco inicia investigaciones serias e independientes contra estos funcionarios. Antes de salir al exilio, el licenciado Juan Francisco Sandoval expresó que hay cerca de 200 expedientes abiertos contra individuos que ostentan altos niveles en la conducción política y económica de Guatemala, involucrados en actos de corrupción.