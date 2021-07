El otro lado de la realidad

Sin conocerla, surgen preguntas dispersas y la respuesta nadie la dice, por más que buscan el modo de explicar cómo fue posible que el país llegara al fondo en que se encuentra, dirigido por una gavilla incapaz de gobernar ni prever la escala de la crisis y resolverla desde otra perspectiva, atendiendo las necesidades de los distintos estratos sociales, con énfasis en los olvidados, sin culpar los talibanes a la izquierda de todos los males, incluida la pandemia, y esta a la derecha de lo mismo. Lo cierto del juego de tronos es que estamos hartos de la corrupción imperante y los excesos de los políticos, con una ineptitud que asusta, al no saber comprar ni vacunas, etc. Y ante el deterioro acelerado del Estado y su posible balcanización, surge una pregunta que no es teórica: el papel del ejército en la nueva realidad, sus repercusiones y la viabilidad del cambio real. Si los jóvenes oficiales distinguen y valoran la democracia real, y si conocen las necesidades de los marginados y de la clase media, a la que pertenecen. Sabemos que les es vedado participar en política, pero no pueden vivir en la penumbra del cuartel, indiferentes a la realidad, evadirla y relegarla, al ser pensantes, tener familia y estar formados para defender la patria y no precisamente en guerras que ya no existen. Garantizar la paz y la libertad, alterada por la mafia, no riñe con la disciplina si el pueblo lo implora. La jerarquía militar de EE. UU., con buen juicio, no se sometió ni avaló las locuras de Trump, poniéndolo en su lugar.

El daño causado al país por los políticos no se justifica ni se puede cuantificar, ni tampoco dejar de mencionar que la realidad que vivimos parece ficción, un truco de feria. La verdad verdadera es que estamos metidos en un agujero real, vendiendo la idea que mentir, robar y desbaratar el Estado es parte de la normalidad, viviendo una tercera dimensión o ilusión hecha realidad, donde los antivalores son una vida paralela, en la que decir una cosa y hacer otra es normal, sin importar que la perversidad sea un estigma para los que engañan al pueblo. Afirmando los malabaristas que en los pueblos ignorantes todo es posible y nada de extraño tiene que un montaraz sea dignatario de una nación apagada, sin reaccionar ni exigir racionalidad y respeto por los derechos elementales. Esperando que el maná caiga del cielo, olvidando que los imperios no tienen amigos, solo intereses, y les da lo mismo quién dirija un país, siempre que no les toquen los eggs. En dos platos, el cambio se hace sin su ayuda o nos jodemos. Es tiempo de parar el caos; esa es la verdadera soberanía.

Las elecciones del Perú le dan esperanza a la izquierda escondida en el pasado, vendida al mejor postor o pastor. De esa cuenta, Sandra aspira a jodernos otra vez en el 2024 —si hay elecciones—, de gallina de chinga, aunque gane otro gato, terminando de hundir el país. Y CODECA espera sentada treparse a la guayaba por su linda cara, sin organización, recursos ni la cohesión del indígena peruano que aquí no existe. Si no lo creen, pregunten a Menchú cuántos votos sacó en las elecciones en que participó. Lo que sí puede pasar es que la clase media endeudada hasta la coronilla y sacrificada sin piedad, pagando intereses usureros —sin saber cómo le hace para vivir sin delinquir—, vote por joder o venganza por su candidato, dándole el triunfo, pero no el poder… Los que nos ensartaron a los dos últimos presidentes con ayuda de Sandra no lo entienden y van a tratar de repetir la dosis, financiando candidatos, incluida la Pirulina y Mechito de Vice, en un proceso parecido a una feria de pueblo con tiro al blanco y al negro, para que no les digan racistas. Con el T$E, los apagones y observadores de la OEA justificando lo injustificable como en Honduras, avalando la desgracia del pueblo sumido en el subdesarrollo y la corrupción ad eternum, con la esperanza perdida en el espacio sideral. Joya. La movida de la Fiscal General del MP al destituir al fiscal Sandoval de la FECI está más atrás de donde la buscan. Se puede engañar a muchos, mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo…