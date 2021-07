Actitud valiente que se valora

Como sabemos, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, justificando su decisión en “constantes abusos y frecuentes atropellos” a la institucionalidad del MP, además por “el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional” había sido víctima ella misma.

En relación con este acontecimiento, me llamaron la atención los trinos (Twitter), por medio de los cuales una persona confesa, procesada y condenada por corrupción, refiriéndose al exfiscal Sandoval, publicó valientemente lo siguiente: “Como guatemalteco debo reconocer su gran labor en la lucha contra la corrupción. Personalmente reconozco que cometí muchos errores, pero aprendí mi lección. Debo decir también que no comparto la politización de la justicia. Esta politización se vivió mucho en los años 2015-2018. La corrupción no es un tema ideológico, es un tema de principios. Guatemala debe terminar con ese flagelo incrustado en todo nivel político. Luchó incansablemente por eso. Mis respetos a él. Y tuvo las agallas de enfrentarse contra todo un aparato en su contra. Digno de reconocer. El fiscal Sandoval es un ejemplo de profesionalidad”.

Revisando las publicaciones de prensa entre julio y agosto de 2017 de los 28 sindicados en el caso Construcción y Corrupción, esta persona, entre otras, reconocieron haber sido chantajeados por el Ministro de Comunicaciones, habiéndose visto obligados a pagar sobornos para que se les cancelara la deuda que se les debía por obras públicas terminadas. Otro de los encartados, quien había sido presidente de la Cámara de la Construcción, también reconoció haber tenido que pagar Q4.6 millones para poder recibir los Q55 millones que se le debían por trabajos realizados.

Después de haber sido perseguidos, condenados y castigados judicialmente, habiendo pagado con la sociedad, es digno de reconocer y valorar la actitud del señor A. Mayorga al publicar en este momento los trinos que transcribí. Igual, pudo no haber publicado nada, pero su conciencia pudo más que la tranquilidad del anonimato.

Actitud inexplicable para algunos, pero comprensible para los que profesamos la fe cristiana católica, quienes creemos en el sacramento de la reconciliación, por supuesto en el ámbito espiritual, que, por medio de la confesión, arrepentimiento, enmienda, perdón, absolución y penitencia, podemos obtener la cura espiritual gracias a la inmensa misericordia de Dios.

Si en el mundo seglar se cometieron faltas o delitos, ya sean administrativos o penales, es tiempo de resolverlos apelando a una justicia pronta y cumplida, sin revanchismos ni posturas políticas ni ideológicas, sino buscando la reconciliación y, como han hecho estas personas, aceptar su responsabilidad y pasar la página, para enfocarse en ayudar a corregir el rumbo del país.