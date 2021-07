Es increíble el poder de la impunidad en Guatemala. No conoce ni entiende límites. La decisión de la Fiscal General no puede ser iniciativa propia o acción no coordinada con las fuerzas del mal y de los poderes oscuros dentro del estado. Destituir al fiscal Sandoval es la parte final del plan de retomar las cortes y bloquear la lucha contra la corrupción y la cooptación del estado. La intención es clara: consolidar el entorno de impunidad y terminar de erosionar cualquier vestigio de credibilidad de nuestra frágil institucionalidad democrática. Las consecuencias no se harán esperar. Vienen tempestades, y fuertes.

El presidente tiene un problema doble: nadie le creerá que no es partícipe de la decisión, ya sea que fuese consultado o tan solo informado, y tendrá que dar las explicaciones locales e internacionales. El daño a su credibilidad es total. La decisión no tiene sentido político, a menos que en los próximos días fuese a ser revelada una investigación que involucraba directamente a personajes muy relevantes en casos graves de corrupción. Podría ser también la reacción ante las posibles futuras declaraciones de Gustavo Alejos, en un acuerdo de cooperación con la FECI. Lo concreto es que esta destitución es una burla hacia el diálogo establecido y los acuerdos de cooperación suscritos con funcionarios del gobierno estadounidense y lleva al límite la relación que se estaba construyendo con los Estados Unidos.

El grito de soberanía o la utilización de la polarización ideológica como mecanismo de defensa de las mafias, la impunidad y los sectores que han cooptado el estado no será fácil de utilizar en esta ocasión. Máxime con las donaciones de cuatro y medio millones de dosis de parte de Estados Unidos, las que ahora no tienen la logística para suministrar a los ciudadanos, mientras siguen esperando las vacunas del vergonzoso contrato realizado con agentes rusos. Las “vacunas rusas” pueden ser el “agua mágica” de Amatitlán del gobierno de Pérez Molina. La destitución, la crisis de las vacunas y el aumento de contagios son un cóctel muy peligroso y explosivo para el gobierno. La pita está cerca de romperse, presidente.

De nuevo vamos a perder una oportunidad histórica. Guatemala bien podía consolidar su liderazgo en el Triángulo Norte y ser el interlocutor de los programas de desarrollo y reforma con el gobierno de los Estados Unidos. Con esto, somos iguales o peores que las otras posibles contrapartes en la región. Sin una marcha atrás en la decisión, atendiendo la impugnación del fiscal Sandoval, las tensiones crecerán con fuerza y la indignación de la ciudadanía más los intereses de los grupos políticos de oposición serán muy difíciles de contener para el gobierno. El problema es que las consecuencias las pagamos los ciudadanos y la fiesta la han gozado los políticos y los sectores oscuros alrededor del gobierno. Esta bien podría ser la gota que derrama el vaso y confirma el poder de la impunidad.