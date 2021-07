Y las señoras de la política

La semana pasada titulé mi columna “En dónde están los señores de la política”, en la que afirmaba que la política no es “mala”, ni corrupta, ni sucia, como ahora se asegura que es. Antaño nunca fue así, y para demostrarlo presenté una larga lista de nombres de señores que se involucraron en la cosa pública, no de “Don Nadie”, sino de señores que dieron prestigio a la política y a los gobiernos en los que sirvieron. Con el tiempo, lamentablemente, eso cambió y los “Don Nadie”, corruptos y corruptores, irrumpieron en la cosa pública y todo se fue al traste. Intencionalmente no incluí a ninguna mujer que fuera una “Señora de la Política”, para poder dedicar este artículo a esas señoras. Es bueno saber que antes una mujer que incursionaba en la política era una dama que iba por un ideal y no para salir de pobre o para poder al fin ir a conocer Miami.

Hoy, estimados lectores, presentaré a ustedes algunos nombres de “Señoras de la Política”, sin el ánimo de ser exhaustivo, sino ilustrativo de los nombres que recuerdo. Eso sí, no debemos olvidar que por prejuicios y machismo las señoras no se ilusionaban, ni se ilusionan hoy, en la participación activa de la política, pero las que lo hicieron no eran ladronas ni corruptas.

Recordemos, pues, a damas como Eunice Lima Schaud, Aida Mejía de Rodríguez, Ana Catalina Soberanis, Arabella Castro Quiñónez, Mariza Ruiz de Vielmann, Alma Quiñónez, Anabella Morfin, María Luisa Beltranena, Ana de Molina, María Antonieta del Cid de Bonilla, María del Carmen Aceña, Adela Camacho de Torrebiarte, Lucrecia Marroquín de Palomo, Odette Arzú de Canivell y Conchita Mazariegos. Dejo esta constancia para que ustedes puedan comparar con lo que después tuvimos.

Lamentablemente, mi memoria no da para más y presento excusas a las “Señoras de la Política” que no haya mencionado. Debo decirles también que después de la publicación de mi anterior columna recibí felicitaciones por recordar a verdaderos caballeros de la política y no a los cachimbiros que después han desacreditado la cosa pública, pero también reclamos por muchos nombres que no mencioné; por eso hoy incluiré nombres de hombres que han honrado el quehacer político y que tristemente hoy brillan por su ausencia.

Y aunque este no es un contrato debo adicionar un otrosí: Clemente Marroquín Rojas, Carlos Martínez Durán, José Luis Bouscayrol, Mario Sandoval Alarcón, Manuel Colom Argueta, Adolfo Molina Orantes, Julio Castillo Sinibaldi, Mario López Larrave, Francisco Villagrán Kramer, Alberto Fuentes Mohr, Alberto Herrarte, Juan Mauricio Wurmser, Marco Tulio Sosa, Gert Rosenthal, José Moreno Cordón, Jafeth Cabrera, Arturo Soto A., Roberto Villeda, Juan José Samayoa, Luis Velásquez, Francisco Arredondo, Ricardo Cayo Castillo, Rene Barrios, Fernando Andrade Díaz-Durán, Juan Luis Florido, Gustavo Porras Castejón, Erwin Quezada A., Elder Súchite, Guillermo Porras Ovalle, Isaac Farchi, Edmond Mulet y algunos que se me quedan en el tintero, a quienes pido excusas por no recordar sus nombres.

Acepto que de los nombres aquí mencionados a usted no le gusten algunos por altos, por bajos, por gordos o por flacos, pero de ellos es muy difícil que pueda decirse que fueron o son corruptos.