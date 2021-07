Jueces corruptos (Parte 5)

A lo largo de mi vida he aprendido que el tiempo es uno de los elementos más preciados y que está relacionado con su uso, sabiendo que nunca se detiene, y que si se pierde no se recuperará. En algunos casos, se podría hacer después la acción que se quería, pero a través de sacrificar el tiempo que se hubiera utilizado en otra acción. Entre los acontecimientos que suceden a los seres humanos con su uso, surge la paciencia, que premia a las personas correctas, y la impaciencia, que podría llevar a actos incorrectos.

En nuestro sistema de justicia, los jueces castigan a quienes cometen un delito quitándoles el uso de su tiempo, a través de condenas con cárcel. Por ello, si tienen presas a personas sin ser juzgadas, más del tiempo establecido, cometen falta grave. Sabemos que la única forma de dictar sentencias justas es a través de la verdad y honestidad; por ello, el artículo 63 del Código Penal dice: “El juez que, por negligencia o ignorancia inexcusables, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales e inhabilitación especial de uno a dos años”.

Hace cuatro años, sin investigación y sin haber sido citados a juicio, recibimos orden de arresto; desde entonces, al presentarse nuestros abogados con el dictamen de inocencia del MP, los jueces con cualquier pretexto no llevan a cabo los juicios.

Debo reconocer que, a pesar del daño que nos han ocasionado, he tenido en elPeriódico un aliado que es líder nacional en la defensa de la justicia y en la denuncia de la corrupción y de la injusticia. La plataforma que me ha brindado elPeriódico ha sido para mí y para miles de personas un canal, no solo de libre emisión del pensamiento, sino de advertencia y denuncia de actos corruptos e ilegales que se cometen en nuestro país, que crean una situación desgastante, incómoda y frustrante para los miles que somos involucrados. Agradezco el espacio que me ha brindado este medio, en especial a don Jose Rubén Zamora Marroquín, para hacer del conocimiento de mis lectores los actos que les podrían pasar y para que comprendan la realidad del sistema de justicia y sus actores. En mi caso, cuatro personas hemos sufrido de una violación descarada de nuestros derechos humanos en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Escuintla, por quien se ha revelado en las actuaciones procesales, el Lic. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ZAMORA, a quien nuevamente responsabilizo de cualquier acto, amenaza o coacción en mi contra, familia o cualquier persona cercana, con una complicidad que durante cuatro años han evitado que se realice el juicio, como está ocurriendo en muchos casos, donde jueces deshonestos se burlan de los delegados del Ministerio Público, que como en el nuestro llevan las pruebas de inocencia.

Existen personajes responsables con respeto a la dignidad humana, como el magíster MANUEL DONALDO GARCÍA CORZO, a quien erróneamente señalé de ser parte del grupo desvergonzado de profanadores del juramento a la justicia, por lo cual hago esta aclaración, solicitando me disculpe, pues él ha denunciado los actos y resoluciones anómalas (ilegales y absurdas jurídicamente).

Agradezco a mis lectores, a quienes les debo la verdad y con quienes estoy comprometido a hacer de su conocimiento situaciones a las cuales cualquier ciudadano guatemalteco se encuentra expuesto y de señalar a quienes no respeten nuestra Constitución.