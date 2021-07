Romper con el fatalismo y a luchar por la unidad

Una posible llamada presidencial habría impulsado al canciller a meterse donde no le corresponde, como sucedió al decidir asuntos de salud que solo le competen a otra cartera ministerial. Allí se observa la oscura sombra de la corrupción en la adquisición irresponsable de las vacunas Sputnik pese a las dudas expresas de expertos. Eso acrecienta la desesperanza en la población desprotegida desde que el Estado cerró la CICIG, pues luego la dictadura de los impresentables, de hecho, acomodó y blindó. Por creer que así seguirán las cosas, la gente no protesta contra esa gavilla de depredadores, sumida en el fatalismo y la amenaza del COVID-19. La mayoría está acostumbrada a no esperar nada del Estado porque siempre ha vivido en el abandono.

Además, casi la mitad de la población sobrevive gracias a las remesas familiares provenientes del norte (que animan la economía general), mientras otros más reciben los dólares del narcotráfico o de otro tipo de delincuencia, mientras las municipalidades, hasta las más pequeñas, se distribuyen la “democratización” de la corrupción, porque salpica a todas las etnias, y no digamos en los centralistas poderes del Estado y a sus generales.

Para Aldous Huxley, “la indiferencia es una forma de pereza, y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama”. Sin embargo, hay pereza de protestar como si no se la amara, quizás porque vive secuestrada desde 1954. Luego de la larga guerra civil, la ciudadanía se tornó quietista, pasiva, aceptadora del orden político, pues siempre es engañada, como pasa en una Latinoamérica fatalista (desde que Moctezuma angustiado se inclinó ante Cortés). Así, los de la misma cúpula del poder “extraen” toda la riqueza para sí, con la complicidad de los grandes actores internacionales, universidades locales (incluso hay dos rectores españoles), con una cooperación internacional fallida, salvo la de Biden, cuyas vacunas nos han dado un respiro, aunque también al impresentable gobierno de Giammattei.

Los latinoamericanos, sin excepciones, han vivido y viven bajo distintas formas de dictadura y de desesperanza. Solo en algunos momentos sus pueblos han salido a manifestar su descontento cuando se llega al colmo, pero luego viene de nuevo el fatalismo, como sucedió en Guatemala contra Pérez-Baldetti-Jimmy, como en Venezuela y Nicaragua, Honduras, contra las roscas de Maduro, Ortega y Hernández. Ahora, el inteligente Bukele venció a las dos fuerzas tradicionales que gobernaron de manera corrupta El Salvador, pero ese delito sigue. Colombia y Chile hicieron grandes protestas. Ahora ya no hay revolucionarios fanáticos ni mesías. Sin embargo, las seudodemocracias son bendecidas por los pentecostales (Giammattei, Jimmy, Pérez, Trump, Bolsonaro, Hernández…), para obtener el diezmo de los grupos oficiales corruptos (ahora piden autorización para lavar dinero). Las élites latinoamericanas se han acompañado también del brazo armado y ya decía Manuel José Arce: “Yo no quisiera ser de aquí”. Tenemos que quitarnos el fatalismo y dejar de pensar que nuestro destino es inevitable. Tenemos que salir del “laberinto de la soledad”, como escribió Octavio Paz, y ser responsables de nuestro destino para dejar de tener estados fallidos. Eso lo pronosticó Simón Bolívar ante el egoísmo de las oligarquías de su época. No al fatalismo, no al quietismo pentecostal. Es tiempo de cambiar, de protestar contra la corrupción, el desempleo, la inseguridad en la región más desigual del mundo y donde la pobreza crece y las mayorías están “en las manos de Dios”. Hay que levantar la voz y votar por la unidad. Ya Perú y Chile han dado el ejemplo de cambio por la reforma constitucional.