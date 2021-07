Medio gobierno. Resultado: media vacuna

En los tiempos de Cerezo Arévalo cobró relevancia aquello de vaso medio lleno o medio vacío, metáfora utilizada para señalar que la democracia en Guatemala, “gracias” a su gobierno, empezaba a estar media llena, y endilgar a los críticos verla media vacía. Como efectivamente terminó aquel gobierno. El asunto viene al momento, ahora, que parece claro que no habrá vacuna de segunda dosis en la misma denominación para una buena parte de la ciudadanía. Las excusas ministeriales y presidenciales son múltiples, ninguna con asidero real. Simplemente se pretende ocultar la incapacidad y desgobierno que vivimos. Sin embargo, para la población la cuestión es sencilla: tenemos medio gobierno. Si acaso.

Como será evidente para quienes leen esta nota, hago referencia a la inexistencia de la ahora famosa AstraZeneca (hace dos años ni la imaginábamos; hoy la soñamos), que ha dejado de existir en las frías despensas del Ministerio de Salud, dejando en el limbo de segunda dosis a miles de personas que ahora andan en romería de puestos de vacunación para ver dónde hay. Los más afortunados, en vehículo propio o de los hijos, otros “ajustan” para el taxi y la mayor parte haciendo malabares en el inexistente servicio público. Generalmente se trata de parejas mayores que, en apoyo mutuo, hacen los recorridos. Recibiendo en los casos que he conocido en directo respuestas hoscas de la soldadesca puesta en puerta y sin información. O de porteros, que tratan de ser gentiles. Fui testigo en Gerona; el portero del puesto indicó: “No hay y les aconsejo no seguir dando vueltas; estén atentos a las noticias”. Esta patética situación evidencia de cuerpo entero las escasas capacidades de gestión política de Estado. A propósito, las últimas apariciones públicas del Presidente le han mostrado desmejorado y menos gritón; eso sí, sin nada sustantivo que decir. Insulso. Un sujeto desesperado por recuperar imagen. Agazapado en anunciar donaciones. Su cohorte en el Congreso, escondida ante su incapacidad y en burda maniobra para no juramentar a Gloria Porras. Así estamos: en descampado y con penurias.

Nota no prevista: En tanto el país tiene su atención en la pandemia y 12 millones de personas —según FAO— luchan por resolver la comida del día a día, una empresa de palma de aceite aprovecha en su favor el momento y obtiene —nueva— orden de desalojo de una tierra que es ancestral al pueblo q´eqchi’: Palestina Chinebal, en El Estor, Izabal. Es obvio los q´eqchi’ llegaron antes que Maegli Novella. Urge resolver asunto en mesa sin ningunear derecho histórico.