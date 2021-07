No hay vacuna gratis

La donación estadounidense de 4.5 millones de dosis de vacunas tiene al menos dos lecturas. Una es humanitaria: echarle una mano al pueblo que sufre el gobierno más inepto del hemisferio para procurarles protección a sus habitantes en la etapa de salida de la pandemia. La otra lectura es enteramente política.

El insufrible bochorno del lesivo contrato ruso para la compra de vacunas, la logística escandalosamente fallida del plan de vacunación y la irrefrenable espiral de contagios de los últimos tres meses —más actos criminales de corrupción— calentó la sociedad. Giammattei quedó solo —con un puñado de grandes industriales invocando “unidad nacional”— ante el clamor viral de la gente exigiendo su renuncia. Él y su combo quedaron desconcertados, nerviosos, sin saber qué hacer.

Se vio obligado a salir de su encierro, tras la partida inexplicable —aunque presumiblemente no voluntaria— de Miguel Martínez, el poder tras el trono. El inquilino de la Casa Presidencial tenía que encontrar la forma de sobreponerse a los costos de la codependencia, o buscar otro refugio.

Sus apariciones públicas —incluyendo dos cadenas oficiales— no aplacaron el ánimo de discordia popular. Al contrario. Y es que Giammattei continúa cometiendo graves imprudencias de comunicación política. Sigue creyéndose el ombligo de Guatemala. Quizá porque nadie de su círculo se atreve a mostrarle la evidencia que informa que, a poco más de un año de gestión, se ha convertido en el presidente más repudiado en 35 años de democracia. A esa velocidad de desgaste, no llegará a la transmisión de mando el 14 de enero de 2024.

La vacuna de Washington ha tenido el efecto de bajar el ánimo de revuelta entre la población. Aunque tampoco va a operar el milagro de atraerle apoyo popular, ni va a desanimar a quienes son conscientes de su ciudadanía y que, por tanto, saben que su deber es dar un paso adelante, a pesar de los riesgos y amenazas. Como sea, sin ese salvavidas, Giammattei se hundiría irremediablemente antes de finalizar octubre.

Así las cosas, ¿cómo queda Giammattei en el poder? Más dependiente que nunca. Hasta ahora estuvo entregado a sus (impresentables) patrocinadores de campaña. En adelante ya no podrá renegar de Washington, que le está enjabonando la cara. No fue su opción, pero ha entrado a un callejón donde las lealtades son incompatibles. Washington está de caza, tras la alianza corrupto-criminal, el soporte imprescindible de Giammattei. Y él no tiene la cintura política para lidiar a la vez con el torito provinciano corrupto-criminal y con el gran toro global. Pero en algo coincidirán los toros: no se someterán a los tiempos y términos de Giammattei. Tendrá que rediseñar alianzas y reorientar objetivos.

Si Giammattei —y su combo de ocasión, como la fiscal Consuelo Porras, algunos magistrados y diputados— actúa como si nada ha ocurrido, dentro de poco todos ellos sudarán frío.