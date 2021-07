Una reforma integral y ordenada

La reforma constitucional es cada vez más necesaria y son también cada vez más numerosos los temas que deberían considerarse, retenidos por la inexistencia de un procedimiento que asegure razonablemente una reforma integral, ordenada y progresiva, pues estamos entre el salto siempre al vacío que podría significar una Asamblea Nacional Constituyente y el inapropiado procedimiento de aprobación por el Congreso y consulta popular.

La reforma debe gestionarse con estricto apego a los preceptos constitucionales para evitar la judicialización del proceso, de suyo tan importante para el país en el largo plazo, teniendo presente que todo el texto constitucional es susceptible de reforma: los artículos 3 al 46 y el 278 por una Asamblea Nacional Constituyente y, el resto, por el procedimiento de aprobación por el Congreso y consulta popular (Artículo 280), pues, si bien el Artículo 281 contiene los artículos y temas no reformables, también lo es que este no está incluido y que, por tanto, podría reformarse por el mismo procedimiento cuya utilización ha sido casi nula para adecuar el marco constitucional a las circunstancias siempre cambiantes, pues, de hecho, en 36 años de su vigencia, solo sufrió reformas en 1993 para superar el rompimiento institucional del expresidente Jorge Serrano; en los 28 años siguientes, no se logró la reforma que concretaría los Acuerdos para una paz firme y duradera y otros intentos no han llegado ni a “primera base”.

He sostenido que nuestra Carta Magna está urgida de reforma. Los ciudadanos de hoy con 50 años y menos no han incidido en el texto constitucional ni pueden adaptarlo a la realidad y a su visión del futuro. Por ello, no debe extrañarse que actualmente los llamados y propuestas de reforma sean diversos y que se multipliquen en el futuro, en la medida en que los preceptos pierden armonía con la realidad cambiante y con las aspiraciones y demandas ciudadanas.

Es evidente que nuestra Constitución Política precisa de una reforma amplia, comenzando por los preceptos constitucionales que se refieren a nuestro sistema político republicano, democrático y representativo, la organización del Estado y, muy especial y urgentemente, en lo que respecta al régimen electoral, que está lejos de cumplir cabalmente su función institucional de concretar de manera democrática, legítima y representativa la delegación del poder soberano que radica en el pueblo a poderes constituidos para su ejercicio en beneficio de los ciudadanos.

Pero los anhelos de reforma son obstaculizados por el procedimiento, con el resultado evidente de convertir en pétreos no solo los artículos irreformables, sino todo el texto constitucional, lo que, de persistir, obstaculizará la reforma del sistema de justicia, la existencia de más y pequeños distritos electorales, la elección por personas y no solo la votación por listas oscuras, la incorporación de la revocatoria de mandato, el nombramiento de ministros de la Defensa civiles y, en fin, tantas otras reformas que podrían adaptar los preceptos constitucionales gradual, ordenada y progresivamente a la realidad de cada momento histórico.

Por lo expuesto, respetuosamente sugiero incentivar el debate nacional sobre la reforma del Artículo 280, que abriría la posibilidad a una reforma amplia, ordenada, integral y permanente.