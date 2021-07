Toc y Curruchich: Dos discursos necesarios

Estos últimos días, dos importantes discursos han calado en la opinión pública. Palabras que, a pesar de la sinceridad expresada por sus ponentes, no necesariamente buscan la confrontación, sino la unidad en un país tan dividido, la justicia en un país que discrimina, las oportunidades en un país que condena a los inocentes. Son palabras de esperanza pronunciadas por líderes a los que debemos prestar atención.

Vamos a ello.

El emisor es tan importante como el mensaje. Y este es el caso de Martin Toc Sic, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, y de Sara Curruchich, cantautora guatemalteca. Dos guatemaltecos kiche y kaqchikel, respectivamente, que a través de sus espacios de influencia envían mensajes poderosos en tiempos adversos.

Toc llegó a la capital a recoger una reliquia histórica que pertenece a Totonicapán (https:// elperiodico.com.gt/sociedad/local/2021/07/16/toc-no-solo-queremos-la-silla-queremos desarrollo-para-todos/): la silla de Atanasio Tzul. Ese 12 de julio, en el evento con el Ministerio de Cultura y Presidencia, dijo: “El día que ya no haya manifestaciones, el Estado dejará de ser funcional para la gente”. ¡Cuánta razón en una frase! Los ciudadanos se manifiestan porque todavía creen en el poder del Estado como ente transformador, ordenador y rendidor de cuentas. Un Estado limitado, con menos secretarías y ministerios, con pesos y contrapesos al servicio de todos. El día que perdamos la esperanza en esa idea de Estado —que poco nos falta, cabe mencionar— será caótico. Mientras quede esperanza, mientras haya plazas físicas y digitales para expresarnos, debemos hacerlo. Es nuestro derecho y nuestra obligación. “Pero no solo queremos la silla”, dijo Toc. “Queremos desarrollo para todos y 48 Cantones no es solo de Totonicapán, 48 Cantones es del país”, enfatizó. Y es cierto. Lo he dicho en múltiples ocasiones: la riqueza de este país está en su diversidad. Sin importar el idioma, origen, sexo, orientación, profesión, creencia e ideología. En este país cabemos todos, claro está. Solo hace falta que estemos representados y respetados todos. Ese es un largo camino.

Aquí el discurso completo: https://www.facebook.com/watch/?v=345557223961644.

Curruchich pronunció sus palabras de esperanza en la gala de los MTV MIAW 2021, en México, donde fue galardonada con el premio Transforma MIAW. La artista hizo mención a otra de las mayores crisis del país: la violencia contra la mujer. “Estamos aquí y estaremos cada vez con más fuerza para que cese la criminalización contra las mujeres por levantar la voz y exigir nuestros derechos”, expresó. Aunada a la desnutrición, la corrupción, la falta de certeza jurídica y la precaria infraestructura, la violencia contra la mujer es un problema que nadie puede negar. La semana pasada, el Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia IxKem (MAIMI) anunciaba que había atendido 994 casos de mujeres que han sido violentadas entre el 8 de marzo y 8 de junio de este año (https://elperiodico.com.gt/lo-mas-importante-de-hoy/ 2021/07/15/maimi-ha-atendido-994-casos-de-mujeres-victimas-de-violencia/). Además, informó que el Ministerio Público había gestionado 1 mil 564 medidas de seguridad y protección para las mujeres y requerido 228 órdenes de aprehensión. Y estas son cifras solo de los casos denunciados. Sabemos que hay muchos más que quedan en el silencio. Por eso, las palabras de Curruchich nos obligan a poner los ojos en otra de las pandemias que enfrentamos desde hace décadas. El cierre de su breve discurso fue magistral: “Que el arte y la música sean uno de los caminos para seguir en la lucha”, sentenció con toda razón. Estoy convencido, así como Curruchich, de que a través del arte podemos movilizar, transformar, educar y luchar. Las buenas canciones son igual de potentes que las buenas legislaciones y las buenas políticas públicas. Por supuesto que lo son.

Aquí el discurso completo: https://www.guatemala.com/noticias/entretenimiento/video-del discurso-que-dio-sara-curruchich-en-los-premios-mtv-miaw-2021.html.

Una de las grandes explicaciones detrás de las principales crisis que atravesamos como país está en nuestra crisis de líderes. Lo dijo muy bien un santo de la Iglesia católica (https://opusdei.org/es/dailytext/estas-crisis-mundiales-son-crisis-de-santos/), y yo lo parafraseo y adapto —respetuosamente y salvando las distancias— en esta columna: “Estas crisis guatemaltecas son crisis de líderes”. Lo son. Por eso, el nacimiento de nuevas voces que hablan desde el corazón, la experiencia, el dolor y la esperanza son bien acogidas por los guatemaltecos que queremos ver que nuestra nación prospere al ritmo de todos y no de unos cuantos.

