El gobierno y allegados inhalan vigilia. Ven micos aparejados. Le buscan tres pies al gato. Inventan el monstruo de las 10 cabezas. Tienen paranoia, lo que los hace sospechar del mundo entero (la paranoia se desarrolla muy deprisa entre los fanáticos). Padecen de un trastorno que distorsiona la percepción de lo que es real. Ven enemigos en cada rincón. Sí, utilizan la confabulación, la conspiración, el complot como las razones esenciales de su tesis. Despiertan prejuicios, reproducen estereotipos.

Lo que no quieren ver es muy simple: el pueblo está cansado. Indignado. Creen que nadie se dio cuenta de cómo cooptaron los poderes del Estado apuntando contra su independencia y causando graves efectos y desestabilización. ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de sus tentáculos en el Congreso de la República para servir a su proceso de captura (no olvidar cómo aprobaron, con nocturnidad, el presupuesto 2021, hecho a la medida de la corrupción). ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de la compra de vacunas a todas luces lesivo. Escondidos en el infeliz pretexto de “un contrato confidencial” para guardar tétrico silencio. ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de que la comunicación sobre la vacunación ha sido muy limitada y poco ha contemplado idiomas y culturas nacionales. Que hasta ahora ha habido negligencia en distribuir la vacuna equitativamente. Que dejan a cuántas comunidades fuera, las más lejanas, las que no cuentan con centros de salud, las que no cuentan con energía eléctrica… ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de que el estado de prevención se decretó con el fin de controlar el repunte de inconformidad popular. ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de la falta de empatía y lavada de manos que se han dado culpando a los ciudadanos del colapso sanitario. Y ahora refugiándose en donaciones y sin responder dónde está el dinero. ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Creen que nadie se dio cuenta de la catástrofe educativa que llega a su pico más lamentable. Que no hubo, no hay y no habrá educación híbrida en el sector oficial. Que no han sido capaces de organizar una estrategia para aprender en casa. Que las guías de aprendizaje fueron muy deficientes, y este año la primera está recién llegando ¡en julio! Y a las escuelas más lejanas, ¡quién sabe cuándo! (de febrero para acá, ¿con qué se supone que han estudiado en casa?). Que no hay reportes, monitoreo…, que no se sabe nada. Que ahogan los procesos que desarrollan capacidades específicas como la EIB, la educación especial, la extraescolar (esta ya ni existe). ¿Creen que el pueblo no lo sabe?

Y el proyecto Ley de Libertad de Religión (catapultado por el presidente), a todas luces bañado de intereses…, ¿creen que el pueblo no lo sabe?

Sí, el pueblo sabe esto y mucho más, simplemente porque sufre las consecuencias.