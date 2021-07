Bastilla se escribe con “b” minúscula

Dejando de lado las pomposas proclamaciones relacionadas con la toma de La Bastilla, podemos asegurar que una gran parte de la fabulosa gesta que fue indiscutiblemente la Revolución francesa, esta fue también un gran drama sexual. Y al estudiar la tan desconsiderada “pequeña historia”, se descubren personajes femeninos que influyeron notablemente en los acontecimientos trágicos de la saga revolucionaria.

Por ejemplo, es un hecho comprobado que el Duque de Orleans, primo del Rey Luis XVI, fue un protagonista determinante de las primeras Jornadas Revolucionarias de París (1789). La decisión de atacar y tomar La Bastilla se ideó y financió en el Palais Royal, residencia oficial de la familia Orleans. Pero, probablemente, no hubiese sucedido esto si algunos años antes Felipe de Orleans no se hubiese enamorado de una adorable persona, la Señora de Genlis, que fue amiga de los Enciclopedistas y proclive a las ideas modernas de esa época. En efecto, entre retozo y retozo, esta exquisita mujer transformó al Duque en un rematado antimonárquico. En esta aventura, Felipe, que fuera apodado ‘Igualdad’, no solo perdió el control de sus emociones, de sus actos políticos, sino también la cabeza al ser guillotinado en 1793.

Como fue avanzando la Revolución, un mayor número de damas, y medias damas, participaron de una forma u otra en ella. Las mujeres de la vida alegre pululan. Son las mismas que encontramos en Versalles en las Jornadas de Octubre y más tarde, alrededor de la guillotina, clamando “muerte y exterminio”. Otras son también el instrumento del destino, como Simone Evrard, que incita al periodista revolucionario Marat a publicar sanguinarios edictos que provocan las matanzas de septiembre de 1792. Este último morirá de forma violenta apuñalado en su bañera por la no menos famosa Charlotte Corday, joven noble iluminada, llegada de su provincia natal con ese exclusivo propósito. Ella será ejecutada en la guillotina como lo fue a su vez la famosa Madame Roland, personaje determinante en la condena a muerte del Rey Luis XVI, que en parte ella promovió .

Para salvar a la Reina Maria Antonieta —ella misma ejecutada— su eterno enamorado, el Sueco Fersen, amotina las Cortes de Europa contra la Francia Revolucionaria, lo que provoca guerras que se prolongarán hasta 1815 con la derrota de Napoleón en la planicie cenagosa de Waterloo. Por último, para salvar de la guillotina a su amante Teresa Cabarrús, española apasionada (apellido por cierto vigente en Guatemala), el diputado Tallien organiza la reacción del 9 Termidor 1794, que expulsa del poder al dictador Robespierre y amigos, quienes son a su vez guillotinados. Con este dramático episodio, la Revolución revolucionaria ha terminado, el telón cae y nuevo gobierno, el Directorio venal y disoluto se instala. Una sombra lo acecha. Algunas damas de buen ver y costumbres discutibles, Josefina Beauharnals, futura emperatriz, entre otras, empiezan a intrigar para llevar al poder a cierto joven llegado de su Córcega natal de nombre Napoleone Buonaparte, genio militar indiscutido, pero dictador por temperamento que años más tarde se alzará como Emperador de los franceses.

Pero dejando por aparte faldas que resbalan y cuerpos que se dieron por amor o interés, o ambos, que son aspectos anecdóticos, los ideales de libertad de la Revolución francesa cruzaron el Atlántico y fueron base ideológica de las gestas independentistas de América Latina.

Pero eso es tema de otras consideraciones….

Recordando hoy el natalicio de Paul Seidner, francés de corazón, afincado en Guatemala hace cien años. Fallecido en diciembre de 1983.