Kits de sobrevivencia en 45 revoluciones

En 1971, hace escasos 50 años, yo estaba por salir de la escuela primaria, mientras George Harrison se preguntaba en todos los radios de transistores: “What is life?”, ¿qué es la vida? Creo que en ningún otro momento las canciones me comprendieron tanto y estuvieron tan en sintonía con mi confusión y mis temores. Con mi fascinación por el porvenir también, con ese sentimiento un cuanto bobo de que lo mejor me esperaba en alguna parte. Por aquellos días, pasar de sexto primaria a primero de secundaria, era un rito de iniciación que te ayudaba a dejar atrás la niñez, con sus glorias y sus miserias, y a adentrarte en ese territorio ambiguo llamado adolescencia. ¿Qué ganabas? Pues no mucho, pero ya era algo. Medio siglo después, no recuerdo mayor cosa de aquel año. Una fiesta de despedida que organizó una amiga de la clase, en donde aún nos sirvieron barquillos, helado y agua de canela. Lo único que faltó fue la piñata y las sorpresas envueltas en papel crepé. Pero a la salida nos regalaron una estampita del Corazón de Jesús, para que nos protegiera en ese tránsito hacia lo desconocido.

Todo lo anterior se me vino a la cabeza la noche del domingo, luego de ver dos o tres capítulos de ‘1971, el año que la música cambió todo’, la serie de ‘Apple TV’. “En una era caótica, 1971 fue un año de innovación y renacimiento musical impulsado por la conmoción política y cultural de la época. Las estrellas alcanzaron nuevas proporciones, los nuevos talentos irrumpieron en la escena, y los límites se expandieron como nunca antes”, reza la presentación. ¡Hijuelá!, me digo, y yo metido en La Antigua Guatemala, una ciudad en donde eso de los límites expandidos hacía más bien parte de la ciencia ficción. Veo las escasas fotos de la época y me doy un poco de pena, con un corte de cabello infame, la camisa abotonada hasta el cuello y unos jeans a rayas espantosos, de tela de colchón, como les decíamos. Pero así fue como entré a darme de trompadas con esa vida a la que George Harrison intentaba encontrarle algún sentido. No me fue del todo mal, digo yo, aún puedo escribir sobre el asunto, sin amargura ni cuentas pendientes, ya instalado en la tercera edad.

Para lo que me ha servido la serie sobre 1971, es para redescubrir a Marvin Gaye. Lo escuchábamos muy poco en aquel entonces y su ‘soul’ amable y cadencioso no logró impactar lo suficiente en un gusto demasiado pronunciado hacia Grand Funk. ‘What’s Going On’ es una de esas obras maestras que se nos pasaron de largo, una lástima. La verdad es que éramos demasiado frágiles para el mundo que nos esperaba y por lo tanto queríamos aparentar cierta rudeza. El rock duro nos ayudaba a mantenernos en pie. Sin embargo, líneas como “a veces lloro, cuando estoy acostado en la cama, solo para sacar todo lo que hay en mi cabeza”, nos hubieran hecho sentir menos desamparados en el trance. En fin, aquellos tiempos en que las canciones eran amables refugios para los que no entendíamos de qué se trataba la vida. “Kits de sobrevivencia en 45 revoluciones”, las llamaba el maestro Marvin Gaye.