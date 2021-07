Calvario para obtener la vacuna

Así como este caso, habrá muchos más. Ella observó por la televisión que el Gobierno convocó a las primeras jornadas de vacunación, pero hubo desorden, interminables colas, personas mayores en la calle durante horas, bajo el sol y la lluvia.

La Ministra de Salud, por su parte, anunciaba que todo estaba perfectamente planificado. Que podían registrarse y luego que debían esperar a ser llamados. Primero los de 70 años y más. Luego los mayores de 60, y así sucesivamente. Obviamente, después de haber cubierto al universo de personal de salud de primera línea. Todo parecía tan bonito.

Me contó que se inscribió porque, además de ser mayor de 70, padece de enfermedad cardiovascular. Confió en el Gobierno inscribiéndose. En el apartado de teléfono, escribió el número de teléfono fijo de su casa. Y esperó que le avisaran. Días después, tuvo la primera sorpresa. Las autoridades señalaron que se notificaría solo a celulares. Volvió a entrar a la plataforma en donde se registró para agregar un número celular, pero no se podía. Así que no tenía esperanza de que le notificaran nada.

Me dijo que, en una entrevista de radio, la Ministra aseguró que podían apersonarse a cualquiera de los centros de vacunación habilitados, aunque posteriormente se contradijeron aclarando que era solo para los que ya habían sido debidamente convocados.

Esta persona mayor me contó que se enteró de que en la Universidad Rafael Landívar (URL) estaban vacunando a quienes ya estaban registrados, como era su caso, aunque no la hubiesen llamado. La llevaron en vehículo a las siete de la mañana y ya había vehículos en cola. Muy amablemente, los estudiantes, empleados y personal médico de la URL la atendieron y antes de las 10 horas ya estaba vacunada. Olvidé los contratiempos y volví a confiar, me dijo.

Me mostró un papelito, bastante informal, llamado Constancia Provisional de Vacunación COVID-19, con su nombre, su número de DPI, indicando que le aplicaron la vacuna AstraZeneca, que la “fecha de primera cita” fue el 12 de mayo y el espacio de “próxima cita” lo dejaron en blanco, aunque verbalmente le indicaron que debía esperar tres meses.

Ella está convencida de que el 12 de agosto próximo recibirá la segunda dosis de la vacuna. Pero el Ministerio de Salud anunció que ya no traerá más vacunas AstraZeneca, sin importarle la vida de miles de guatemaltecos que esperan la segunda dosis.

Ella me dice que no cree que la Ministra sea una embustera ni se la imagina como mentirosa, poniendo en riesgo la vida de la población. Que se ve buena gente. Pero conforme pasan los días, empieza a surgir un sentimiento de frustración y cólera porque no quiere imaginarse que la hayan engañado, lo cual no tiene perdón de Dios, me expresó. Y para serles franco, amables lectores, aún no me atrevo a decirle que todo apunta a que fue timada y vilmente estafada por la Ministra de Salud, en quien ella todavía confía. Pobrecita. Ojalá que no.