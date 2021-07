Aquí la pelota es cuadrada

Los presidentes de la Federación de Futbol siempre han ofrecido la participación de la selección en el campeonato mundial, cuidándose muy bien de no decir cuándo ni cómo, surgiendo el ya merito. Ilusionando a los aficionados que de tanto ver desfilar entrenadores sin dar pie con bola se sienten defraudados; el colmo fue una asamblea presidida por un tal Véliz, donde muy machitos, a punta de venadril, le declararon la guerra a la FIFA sin acatar sus reglamentos, logrando que desafiliaran a la Federación, vedando al futbol participar en eventos internacionales, causando daños irreparables. Los onagros renunciaron con la cola machucada, prohibiéndoles ejercer cargos federativos por el resto de sus vidas, con el repudio de los aficionados por mafiosos, sintiéndose todavía las secuelas de la estupidez. La olla terminó de destaparse con el FIFAGATE, resultando involucrados directivos de medio mundo, empezando por el expresidente Blatter, imputado en tribunales suizos de clavarse millones de dólares, sin faltar los dirigentes chapines juzgados en New York, condenados a penas blandas y devolver el pisto robado, cantando a capela las golondrinas, a petición del fiscal del caso. Uno de ellos fue detenido bien a melcocha en la zona 14 y extraditado.

La historia del futbol nacional es larga y tortuosa, integrando la federación, con excepciones, gente cuestionada desde los que apenas saben leer hasta perdularios consumados, dándose la vida de chancle aguacatero, sin olvidar la avalancha en el Mateo ‘flowers’, donde perdieron la vida 90 aficionados, culpando al huracán ‘Fifí’, sin que a la fecha enjuicien a los responsables de la tragedia. Y de no ponerse las pilas, limpiando el corral, la estela de fracasos durará el resto del siglo, quedando la opción de ir al Mundial del 2026, nacionalizando 11 jugadores brasileños, como le dijo Berger a Lula en broma. Los entrenadores de la selección —la mayoría argentinos de cuarta categoría— no dan la talla, saliendo con el cuento de que compartieron la magia escondida de Maradona en Villa Fiorito y fueron discípulos del ‘Flaco’ Menotti, entre otros tangos, repitiendo a la hora de rajar ocote la misma canción: ya merito vamos al Mundial. Uno de apellido ‘Zopenco’ fue el mejor, al jugar la selección siete partidos y perder ocho con el sistema 9×3, saliendo todo al revés, pero ganando miles de dólares pese al fiasco. Y se van por donde vinieron, con su carpa y su pisto recelando de la seguridad, siendo, más que todo, temblores de conciencia.

El último clavel fue no clasificar al Mundial de Catar ni a la Copa Oro, participando invitados de última hora por cortesía del COVID-19, sustituyendo a Curazao. El primer partido jugado lo ganó El Salvador, al decidir el entrenador interino, ‘Pancho Villa’, retrasar el equipo con un muro de contención como el soñado por Trump, y resistir el asedio de los cuscatlecos sin lograrlo. Con México fue distinto el planteamiento y normal el resultado, jugando con dignidad, dándome alegría equivocarme en el pronóstico, sin ponerle candelas a San Juan Bailón para que el baile no fuera chamarreada. Los futbolistas hacen lo que pueden, sin ser culpables de la mediocridad de la dirigencia ni de la corrupción, vicio que no es exclusivo de los políticos y debe erradicarse, beneficiando al futbol y a los aficionados. Con el cinismo que manejan, solo les falta crear un doctorado en robar, con títulos falsos extendidos en la U de Tepito, como los de magistrados del TSE, esperando que los condecoren con la orden del coyote cojo por pasarse de listos, sin encausarlos penalmente. El anuncio en la red diría: aprenda a robar al por mayor y menor, especialidad en gobiernos. Capacitación, dos Semanas Santas. Doctorado bilingüe, cita previa ‘on line’. Joya. Con la pandemia pensaron que los pobres iban a robar y asaltar por hambre, pero fueron los políticos quienes se robaron el dinero de los pobres…