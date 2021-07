Más del 50 por ciento de las compras en el mundo se hará por “ecommerce”

‘Future Shopper Report 2021’, el informe realizado por Wunderman Thomspon Commerce, revela que, pospandemia, las compras ‘online’ a escala global serán más de la mitad (51 por ciento) en relación con las ventas minoristas.

La encuesta se realizó en 17 países entre más de 28 mil consumidores, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, Colombia y México como representantes de la región latinoamericana. Una de las principales conclusiones del estudio arroja que el 81 por ciento de los compradores asegura que las compras ‘online’ “los rescataron” en 2020, y ocho de cada diez personas (85 por ciento) están seguras de que el ’ecommerce’ será todavía más importante en 2021; un factor que condiciona estos resultados es que más de la mitad de los compradores (60 por ciento) se siente más cómodo usando la tecnología con relación a sus hábitos de consumo.

En palabras de Glenda Kok, jefe de Technology Business de Wunderman Thompson Latam, “el comercio electrónico ya no puede tratarse como un canal de ventas complementario, sobre todo si a esto le sumamos el hecho de que el COVID-19 ha debilitado la lealtad a la marca y que aún quedan serios desafíos en el sector; los consumidores exigen experiencias integradas, con servicios de excelencia en entrega, precios competitivos e integración entre canales. De hecho, más de la mitad (54 por ciento) confirma que no comprará a minoristas, marcas o ’marketplaces’ que no estén a la altura de sus expectativas comprando ’online’, lo cual se encuentra a su vez potenciado por quienes afirman (28 por ciento) que dedicarán entre el 41 por ciento y 50 por ciento de su compra habitual a canales ‘online’ cuando se vuelva a una nueva normalidad”.

Por lo que se puede decir entonces, quienes llevan la victoria en la pandemia son los ’marketplaces’ como Amazon, Mercado Libre, Alibaba, eBay y JD.com, ya que el 42 por ciento del gasto global fue destinado a estos ’hosts’. Dos tercios de los encuestados (64 por ciento) dicen estar entusiasmados con la posibilidad de comprar todo ’online’ en un futuro no tan lejano: sus opciones son los ’marketplaces’ y/o los ’retails’.

Según el informe, “el 70 por ciento de los compradores dice que prefiere comprar marcas que tienen presencia ‘online’ y ‘offline’, mientras que el 75 por ciento de los consumidores dijo que desearía que las marcas se comunicaran sin problemas con ellos a través de todos los canales, digitales y físicos. De hecho, el 88 por ciento de los encuestados manifestó que cuando compran ’online’, esperan poder pasar de la inspiración a la compra lo más rápido posible”.

En otras palabras, las marcas no podrán abocarse a un canal por sobre otro, sino que deberán abrazar todas las opciones posibles, desde la presencialidad hasta el ’social commerce’. Este último ya ha sido utilizado por el 59 por ciento de los consumidores, mientras que el 81 por ciento tiene la intención de aumentar su consumo en un futuro, como consecuencia de las ofertas que se presentan, de la facilidad de concreción de compra y del hecho que la experiencia se realiza en pocos minutos.

Para finalizar, Glenda Kok concluye: “De 2021 en adelante comenzará una era de ofertas ’online’ más diversas, con ’marketplaces’, sitios de marcas directas al consumidor, minoristas ’online’ y ’social commerce’, todos con un papel clave que desempeñar. Las empresas deben asegurarse de que este panorama ’online’ más diverso complemente su oferta minorista general, que debe abarcar lo digital y lo físico, siempre pensando en la experiencia omnicanal de los consumidores”.