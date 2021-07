Gobierno ausente, caridad presente

El pasado sábado, el Gobierno de Estados Unidos anunció que realizará una donación de 3 millones de dosis de vacunas para el país. Será la donación más grande de vacunas recibidas hasta el momento. Según ‘La Hora’, con esta donación Guatemala habrá recibido un total de 4 millones 855 mil vacunas obsequiadas por Israel, India, México y EE. UU. Mientras las vacunas compradas y recibidas hasta el momento por el Estado suman menos de 1 millón 600 mil. Siendo el proceso más eficiente de compra el del mecanismo internacional COVAX, el cual fue calificado como ineficaz por el Presidente. Mientras que de las 16 millones de dosis negociadas con poca transparencia con Rusia y que costaron Q614.5 millones, solo se han recibido 800 mil dosis. Es decir, a pesar del inmenso gasto, el actual gobierno evidencia su ineptitud y su ausencia, demostrando que termina siendo una gestión sostenida por la caridad y mendicidad. Así como la economía nacional la mantienen las remesas, ahora, la salud está siendo amparada por vacunas donadas u obtenidas en el extranjero ya que miles de ciudadanos han viajado a Estados Unidos y recientemente a México para vacunarse.

El pésimo manejo del proceso de vacunación deja a Guatemala en los últimos lugares de índice de vacunación, dado que tan solo el 1.42 por ciento de la población total del país está vacunada con dos dosis y solo el 4.19 por ciento está vacunado con la primera dosis. Con estos porcentajes, le tomará al país varios años vacunar a la mayoría de la población y dejará vulnerable la vida de los niños y jóvenes que no pueden vacunarse. Así mismo, la economía y sector turismo no podrán retornar al estado de pre COVID-19 porque no existen las garantías que provean inmunidad de rebaño para quienes deseen visitar Guatemala. Por el contrario, las pocas vacunas existentes se han aplicado en áreas urbanas y ladinas, dejando vulnerable a las mayorías indígenas y rurales del país. Según números del Laboratorio de Datos, del bajo porcentaje de personas vacunadas, solo el 15.29 por ciento son mayas. Mientras, el gobierno ha anunciado que ya empezó con la vacunación de militares, un sector que no es prioritario.

Frente a sus acciones Giammattei será registrado en la historia como el “Doctor de la Muerte”, un profesional cuyo legado será la muerte de guatemaltecos por negligencia e impunidad. Actos realizados por medio de asesinatos extrajudiciales directos durante su mandato como Director de Presidios y en el presente como Presidente, al negarles el derecho a la salud y a una vacuna que podría salvar vidas en medio de una pandemia mundial a los millones de habitantes del país.