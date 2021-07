El mensaje de Grupo Cropa

En los basureros de nuestros abuelos no había plástico, casi todo lo que ellos desechaban, la tierra se lo tragaba, es decir lo degradaba. Hoy en cambio, nuestros desechos están alterando casi todos los ecosistemas. Ocho millones de toneladas de plástico se tiran cada año al mar y cada segundo 200 kilos.

Recientemente el Grupo Cropa apoyó una expedición científica dirigida por el fotógrafo conservacionista Sergio Izquierdo por el río Motagua. En el video de “Rescue the planet” Francisco Crowe, llama a reducir plásticos de un solo uso, a cambiar nuestros hábitos. Dice: “lo que más me ha impactado de la expedición fue saber de la existencia de los microplásticos y luego ver estos en lugares donde creía que la contaminación ya no llegaba”.

Tal y como lo señala F. Crowe también los datos científicos revelan que los plásticos “biodegradables” se fotodegradan, es decir, que se convierten en miles de partículas o “microplásticos” ingresando en nuestra cadena de alimentos y terminando así en nuestros organismos o en los organismos de otras formas de vida. Se ha demostrado que el plástico dura miles de años. Es decir que nuestros juguetes plásticos todavía existen en algún lugar.

Las investigaciones demuestran que el reciclaje no es una alternativa sostenible. Según diversas fuentes en el mundo se recicla menos del tres por ciento de los plásticos de un solo uso.

Dado lo barato que resulta producir plástico y el bajo precio del crudo de petróleo (componente del plástico) la producción de plástico ha crecido exponencialmente en 1950: 1.7 millones de ton, en 2015: 322 millones de ton. Se estima que en 2020 se produjo los 367 millones de ton, lo que supondría un 900 por ciento más que en 1980.

Hay muchas universidades innovando con la “Green Chemistry” (química verde): usando tecnologías efectivas y energías limpias. Hay aquí todo un mercado por explorar e invertir para la industria del plástico, todos podemos ganar si los empresarios del plástico se abren a innovar y a confiar en la ciencia, generando nuevos empleos y un mejor futuro para todos.

Uno de nuestros retos como especie es dejar de pensar en costos financieros y pensar en costos ambientales. Puede que el costo del plástico sea de 0.15 centavos el tonel, pero ¿cuánto le cuesta al planeta, a los ecosistemas y a la salud humana estar desbordados de plástico?

Apostemos a la “química verde” y a la economía circular, elijamos el vidrio, los productos naturales (sin empaque) y locales. Reducir, Reparar, Recuperar, Reutilizar, Reciclar, rechazar todo tipo de plástico, cooperar y producir nuestros alimentos es preservar la vida.



Gracias al Grupo Cropa por este apoyo que hacen al planeta. Gracias por ser una empresa social y ecológicamente responsable. Ojalá este noble ejemplo de Cropa sirva para que otros empresarios se sumen a tomar consciencia y estar en esta ola del cambio. Buscar el equilibrio con todas las formas de vida es honrar a los que estuvieron antes y a quienes vendrán después de nosotros. Nuestra salud y la del planeta son una. Somos suelo. Somos tierra. Estamos hechos de los mismos elementos que constituyen el universo. Como especie nos espera un nuevo caminar. “Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”.