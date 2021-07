Mucho se habla de qué factores explican mejor la consecución de logros. Lo importante es encontrar evidencia científica en estudios correctamente estructurados y ejecutados que permitan explicar adecuadamente cómo una variable explica otra independiente. Ya en otra columna, en este mismo espacio, he hablado acerca del estudio de Angela Ducksworth. Veamos qué más tiene la ciencia para aportar al respecto.

Hace algunos años el ‘Journal of Economic Psychology’ publicó un estudio realizado por los españoles Juan Carlos Ayala y Guadalupe Manzano, en el cual los autores explican los resultados encontrados en su estudio acerca de los factores que más influencian el éxito de un emprendimiento (puede encontrarlo en sciencedirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167487014000063?via%3Dihub).

En dos platos: la resiliencia del emprendedor es el factor que más influencia tiene en la consecución de una empresa nueva o establecida.

Y ¿qué entendemos por resiliencia? Pues básicamente la capacidad de adaptarse bien a la adversidad. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimenta dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. La resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona.

La American Psychological Association ofrece una serie de factores asociados a la resiliencia:

La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo.

Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades.

Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas.

La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes.

La resiliencia conlleva mantener flexibilidad en su vida en la medida que usted confronta circunstancias difíciles y eventos complejos. Usted lo puede lograr de diferentes maneras al:

Permitirse experimentar emociones fuertes y también reconocer cuándo tiene que evitarlas para poder seguir funcionando.

Seguir avanzando y tomar acciones para atender sus problemas y enfrentar las demandas del día a día. También, dar un paso atrás para descansar y llenarse de energía nuevamente.

Pasar tiempo con su red de soporte: colegas, amigos, familiares.

Confiar en los demás y también confiar en sí mismo.

En situaciones adversas, actúe de la mejor manera que pueda. Llevar a cabo acciones decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones, y desear que desaparezcan.

Mantenga las cosas en perspectiva. Aun cuando se enfrente a eventos muy escabrosos, trate de considerar la situación que le causa tensión en un contexto más amplio, y mantenga una perspectiva a largo plazo. Evite agrandar el evento fuera de su proporción.