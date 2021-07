La mátrix cubana I

Lo que pasa en Cuba tiene razones internas y externas. Pero las internas dependen muchísimo de las externas. He aquí algunos datos para ampliar nuestra información.

‘El único medio posible para aniquilar el apoyo interno [al régimen] es provocar el desencanto y el desaliento por la insatisfacción económica y la penuria […]. Se deben emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba […]. Una medida que podría tener un fuerte impacto sería negar todo financiamiento o envío a Cuba, lo que reduciría los ingresos monetarios y los salarios reales y provocaría el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno’. (6 de abril de 1960 Lester D. Mallory, subsecretario adjunto de Estado para los Asuntos Interamericanos).

El 14 de enero de 1960, el subsecretario Livingston Merchant declaró: ‘Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras acciones con vistas a acelerar el desarrollo de una oposición en Cuba […]’. Por su parte, el secretario adjunto para los Asuntos Interamericanos, Roy Rubottom, afirmó: ‘El programa aprobado [destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para que parezca que su caída es el resultado de sus propios errores’.

En 2004 se destinó una financiación de 36 millones de dólares (aumentada en 14.4 millones al año siguiente) al ‘apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente’. Ulteriormente se asignaron 20 millones anuales más para ‘«entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba hasta que la dictadura deje de existir»’ (Condoleezza Rice & Carlos Gutiérrez, ’Commission for Assistance to a Free Cuba’, (Washington: United States Department of State, julio 2006).

La Agencia USAID, que depende del gobierno federal, admite que financia a la oposición cubana. Para el año 2009, la suma de USAID a los disidentes cubanos que viven en la Isla fue de 15.62 millones de dólares (‘Along the Malecon’ , Q & A with USAID», 25deoctubre 2010. http://alongthemalecon.blogspot.com/2010/10/exclusive-q-with-usaid.html).

Wayne S. Smith, último embajador estadounidense en Cuba, confirma el carácter subversivo de la política estadounidense. Según él, es completamente ’ilegal e imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos para derrocar al gobierno cubano’, pues ’los disidentes cubanos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno’. (Wayne S. Smith, «New Cuba Commission Report: Formula for Continued Failure», ’Center for International Policy’ , 10 de julio de 2006). (Continuará)