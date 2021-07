En dónde están los señores de la política

Todos estamos hartos de oír del COVID-19, de las vacunas, sus marcas, ventajas y desventajas; que si vienen o no vienen, que si la cadena del frío, etc…; de los ministros corruptos y sus business, de los diputados corruptos y desvergonzados y sus maletas, maletines y caletas, así como de Listas Engel, Marx, o Stalin, todas hechas a la Tortrix, que solo mueven a risa. Todo esto será porque la política es una porquería y es por eso que las mamás aconsejan a sus hijos: “No te metas a babosadas de política”. Sí, dirá usted, culto lector, la política es realmente un asco, la política apesta, pero, mis estimados amigos, no siempre fueron así las cosas, ni la política ni los políticos. Debemos recordar que las cosas no son porque son, y así como no existe Guatemala sin los guatemaltecos, no existe el ejército sin los militares, tampoco existe la Iglesia sin los feligreses, ni las escuelas sin alumnos o los hospitales sin los pacientes. Asimismo, no existe la política sin los políticos.

Pero ¿por qué antes no era así? La política es la misma, lo que ha cambiado es quien hace política. Voy a mencionar algunos nombres, para los jóvenes lectores será como hablar de la prehistoria, pero iré mencionando nombres y personajes que les serán familiares, y así espero entendamos el porqué de nuestra política.

Si usted no sabe quiénes fueron Juan Córdoba Cerna, Enrique Muñoz Meany, Jorge Luis Arriola, Rafael Pérez de León, Gabriel Orellana, Pedro Cofiño o Eugenio Silva Peña, le comento que fueron Próceres de la Revolución de 1944, junto con Arana, Árbenz y Toriello. Ellos hacían política, ninguno fue ladrón o corrupto. Por eso la política no era sucia.

Pasaron los años y aparecieron otros políticos como Jorge Adán Serrano, Luis Schesinger Carrera, David Vela, Eduardo Cáceres Lehnhoff, Juan Fermín Valladares y Aycinena, José Falla Arís, Guillermo Abascal de Anda, Hernán Hurtado Aguilar, Raúl Aguilar Batres, Miguel Ortiz Passarelli, Lázaro Chacón Pasos y Rafael Gordillo. Jorge Arenales Catalán, Roberto Herrera Ibargüen, José María Moscoso. Lo más probable es que usted nunca haya conocido a alguno de estos políticos, pero sus nombres le sonarán y muy difícil será que los tache de corruptos.

Voy ahora a acercarme en el tiempo y ya muchos serán de su conocimiento, algunos no le gustarán por comanches o por derechistas, por feos o por mujeriegos, pero muy difícilmente los podrá tachar de corruptos, ineptos o ladrones. Empiezo con los hermanos Roberto y Jorge Carpio Nicolle, Héctor Aragón Quiñónez, Ramiro de León Carpio, German Sheel Montes, Antonio Arenales Forno, Julio Lowenthal, Carlos Armando Soto, Jorge Skinner-Klee, Fernando Linares Beltranena, Carlos Molina Mencos, Alejandro Maldonado Aguirre, Luis Alfonso López, Richard Shaw, Víctor Hugo Godoy, José Francisco García Bauer, Fermín Gómez, Miguel Ángel Ponciano, Ramón Álvarez Campollo, Alfonso Cabrera H., Oliverio García Rodas, Alfonso Alonso, Danilo Barillas, Peter Lamport, Eduardo Stein B., Fritz García Gallont o Luis Flores Asturias.

A toda esta última camada la conozco y con algunos trabajé de cerca y puedo decirles: ¿Dónde están, señores de la política? Con ustedes o sus pares la política sería otra cosa.