Algunas canciones populares de Guatemala: “Lindo Atitlán” (II parte)

Don José Enrique Barrios Morales fue también periodista y miembro fundador de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores (AGAYC), entidad pionera a nivel nacional en su ramo, que fuera saqueada y que esperamos pueda, como el ave fénix, renacer de las cenizas. También fungió como inspector ejecutivo de los medios de difusión pública, luchando por el posicionamiento de la música guatemalteca y que se cumpliera la ley. Hacerlo le costó y tuvo serios problemas, inclusive amenazas de muerte. Siempre han existido malos guatemaltecos, nacidos de madre dulce y tierna. Incursionó en el campo del cine, desempeñando roles complementarios en las películas siguientes: El Sombrerón, Cuando vuelvas a mí, El Cristo Negro, Caribeña, Pecado, del realizador nacional Manuel Zeceña Diéguez, y Candelaria, del cineasta nacional Rafael Lanuza. En esa película, Ada Lilia Valle interpretó dos boleros inéditos: Noche de plenilunio y Arrullo. “Quique” Barrios murió a los 92 años, el 24 de mayo de 2013.

Samabaj es un sitio arqueológico descubierto por Roberto Samayoa. El nombre proviene de la unión de la primera sílaba del apellido del descubridor, Samayoa, con el vocablo maya abaj, que significa piedra. Hace unos dos mil años aproximadamente, al sur del lago había una pequeña isla donde estaba situado el sitio de Samabaj, una pequeña aldea maya que se sumergió misteriosamente, casi como un apocalipsis. Al parecer era un centro ceremonial al que asistía gran cantidad de personas. Se han encontrado cinco muelles. El sitio, descubierto en 1990, estaba a 500 metros de la orilla del lago, y luego quedó cubierto por el agua desde hace mil 700 años. Se han recuperado 28 vasijas ornamentadas que corresponden al periodo Preclásico maya (1000 a. C. al 250 d. C.). Hace algunos años, NatGeo presentó un documental televisivo que denominó a Samabaj como la Atlántida de los mayas. Una ciudad y no solamente un centro ceremonial. Puede verlo en esta dirección digital: https://www.youtube.com/watch?v=5uDZuVmyDCA. Sin embargo, la leyenda, que de forma oral se transmitía de generación en generación, de que en el fondo del lago se encontraba el templo perdido de Tecún Umán ya habitaba en la letra de la canción de don José Enrique.

Lindo Atitlán

Vals; letra y música de José Enrique Barrios Morales

Hay un tesoro escondido

en tus quietas aguas de sedoso tul,

hay un espejo dormido

que refleja un cielo de límpido azul.

Solo rompen el silencio

pequeñas barquitas que vienen y van,

eres magia de un hechizo,

que el Dios que te hizo te puso Atitlán,

eres magia de un hechizo,

que el Dios que te hizo te puso Atitlán.

Tienen tus noches de luna

sabor de leyendas que suelen contar,

que en una barca de fuego

el Dios de los mayas suele navegar,

y que en el fondo se encuentra

el templo perdido de Tecún Umán,

majestuoso paraíso,

que el Dios que te hizo te puso Atitlán,

majestuoso paraíso,

que el Dios que te hizo te puso Atitlán.

Tienen tus noches de luna… etc.

Escuche, si así lo desea, Lindo Atitlán en la grabación del cuarteto internacional Los Mayas.