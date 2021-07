Para algunos comienza un nuevo ciclo escolar o arranca el año en la universidad. Para otros inicia el segundo semestre de clases o la segunda etapa del trabajo. Para todos han transcurrido los primeros seis meses del 2021, los cuales se fueron volando, en medio de la pandemia. Los primeros momentos de la segunda mitad del año nos invitan a reflexionar sobre nuestros propósitos y cometidos. ¿Cuáles de nuestros objetivos se han materializado? ¿Qué cosas hemos logrado cumplir? ¿Qué podemos hacer para enfocarnos en aquellas cosas que nos hemos propuesto hacer? ¿Qué obstáculos encontramos en nuestro camino? ¿Cómo logramos evitar aquellas rutinas o actividades que nos alejan de nuestros cometidos?

Hace poco me compartieron un artículo de Lunden Souza en una publicación de Runtastic, que hace referencia a la regla de los 20 segundos de Shawn Achor para desarrollar nuevos hábitos, prácticas que cuajan. La autora pregunta cuántas veces se ha planteado levantarse temprano para hacer ejercicio, para luego dejar que la alarma suene repetidas veces, pues existe una buena excusa para no salir de la cama. No dormí suficiente, hace mucho frío, todavía tengo tiempo. Si uno se descuida, esas justificaciones nos ganarán la partida e impedirán que cumplamos con los compromisos que hemos hecho con nosotros mismos. Es fácil ubicar otros ejemplos: buscar una alimentación más equilibrada o nutritiva, tomar agua pura, leer más, organizar la jornada, terminar a tiempo las tareas diarias. Para cada uno se puede encontrar un distractor u obstáculo que nos distancia de las metas que nos hemos trazado.

Debemos lograr que el camino al éxito sea más fácil. Para el efecto, Souza hace referencia a los siete principios de la ventaja de la felicidad descritos por Achor, uno de los cuales es la regla de los 20 segundos para la creación de nuevos hábitos. Debemos buscar que sea fácil cumplir con nuestros propósitos y que sea complicado desviarnos de los mismos. Si deseas entablar algo nuevo, busca que la energía requerida para implementarlo sea la menor posible. En pocas palabras, mientras menos tiempo y esfuerzo requiera realizar una tarea, será muy probable que la lleves a cabo. De igual manera, mientras los distractores u obstáculos exijan más trabajo, será menos probable que interfieran en nuestro camino. Si te propones hacer ejercicio temprano, deja tu ropa lista desde la noche para que no se dificulte iniciar la rutina a la brevedad posible. Si la televisión es un potente distractor para hacer tareas, trata de ubicar un espacio separado, de forma tal que esa tentación se aleje. Si te propones tomar más agua pura, lleva un pachón contigo.

Existen muchos ejemplos para aplicar la regla de los 20 segundos. Trata que el tiempo requerido para iniciar aquellas tareas que te has propuesto sea el menor posible y, por el contrario, complica la vuelta para aquellas otras que quieres evitar. Si buscas comer menos dulces o dejar de fumar, no tengas bolsas de golosinas o paquetes de cigarrillos en casa. Que te tome energía conseguirlas. Si consumes mucho tiempo en redes sociales, no tengas activas las mismas en tu teléfono celular o busca que el mismo no se encuentre a la mano mientras te concentras en tus clases o en las tareas. De igual manera, mantén cerradas las sesiones de Facebook, Instagram, Twitter u otras redes en tu laptop o PC, de forma tal que las mismas no interfieran con tus responsabilidades. Aplica la regla de los 20 segundos para tu beneficio personal.