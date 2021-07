Es cuestión de principios, señora Torres

La señora Sandra Torres es persistente. Un calificativo que no se le puede negar. La señora Sandra Torres es incansable en el propósito de que, algún día, gobernará Guatemala. En ese doble intento de participación en las dos pasadas elecciones, no ha cesado de luchar. Sin embargo, todo ese historial en que se resume su liderazgo político también es suficiente para darse cuenta quién es realmente, por sus distintos actos o estrategias, que la evidenciaron como una política que no tiene límites para lograr sus propósitos en determinadas circunstancias. Afluentes personales de sus dos participaciones que en la memoria de miles de guatemaltecos le han dejado una marca de inmoralidad y falta de principios.

Esta semana, la ex candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE– , en su defensa, argumentó “una inconstitucionalidad”, con la que busca revocar la decisión de la jueza de Mayor Riesgo “A” quien la tiene procesada por financiamiento electoral ilícito. Ya que se le acusa de haber recibido casi Q6 millones de oscura procedencia. Aunque las pesquisas alrededor del caso, han determinado que ella y su partido recibieron Q.27.6 millones que no declararon al fisco.

Acusaciones de las que la excandidata se defiende argumentando que, “recibir esa cantidad de financiamiento no era penado en los periodos presidenciales que participó”. Forma de argumentar que la retrata como una política que no ha tenido escrúpulos para recibir dinero venga de donde viniese. Mucho menos, aceptaría que dejarse ayudar por oscuros mecenas, equivale a vender el país anticipadamente.

Tanta desmemoria por su ambición de participar como candidata presidencial nuevamente, asusta. Como espanta la falta de moral y honestidad entre aquellos que nos embaucan, con discursos abigarrados de promesas que no cumplen.

Utilizar la oportunidad de un Presidente, su esposo, para hacerse una imagen individual que la llevó a la decisión de un divorcio. No llamarle la atención a una hermana y sobrinas que traficaron con los alcaldes cobrándoles comisiones por conseguirles créditos. Y el bochorno de no haberle llamado la atención, las denuncias que señalaron a su propia hermana por sacar maletas con dinero, utilizando el espacio del área de Protocolo del Aeropuerto La Aurora. Nunca lo aclaró ni lo desmintió.

Su discurso es populista y convence a las mayorías abandonadas. Sin embargo, tomó a los votantes por sorpresa, que convenció a un empresario de las más “rancias elites” de Guatemala para que la acompañase como su Vicepresidente. Las consecuencias son ampliamente conocidas. Cabe preguntarse: ¿Quién es la señora Sandra Torres realmente? ¿Cuáles son sus principios morales que nos motivarán?