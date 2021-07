Vacunarse o no vacunarse

El tema de las vacunas tiene revuelto y alborotado el panorama nacional. Los rusos nos tenían olvidados, aunque finalmente parece que están reaccionando, debido quizá a la llegada de la caballería de los gringos en las películas de vaqueros, sonando trompetas para salvar a los colonos en aprietos. Los mexicanos también están apoyando con donaciones y vacunando del otro lado de la frontera, en Tapachula. Pero ahora el Ministerio de Salud ya recibió vacunas y acaba de liberar la inscripción de mayores de 40 años, y están vacunando sin límites de edad a los maestros y ciudadanos más expuestos. La vacuna nos llegará tanto por compra al otro lado del mundo como por compra y aportes de nuestros vecinos, que al salvarnos se salvan ellos, porque no es seguro dejar el virus creciendo, fortaleciéndose y mutando del otro lado del muro invisible en el espacio y tiempo que llamamos frontera.

La pandemia borró por un tiempo las diferencias que condujeron hace unas cuantas décadas a la tensión de la Guerra Fría, que se disipó tras la caída del Muro de Berlín y la ruptura del bloque soviético. Washington y Moscú vivieron envueltos en una permanente competencia científica y armamentista. ¿Quién llegará primero a la Luna? Recordemos la crisis de los misiles y la amenaza de las bombas nucleares. La URSS desapareció, pero Rusia continúa en la mente como la esencia de aquel eje de poder. Un imperio disuelto, como ha sucedido tantas veces en la historia, resistiéndose a ser un museo como Roma. La pandemia renovó la vieja competencia científica. ¿Quién desarrollará primero la vacuna para salvar a los suyos y al mundo? Parece que igual da una vacuna que otra, pero en Guatemala tendremos ambas. Los maestros no quisieron la de Moscú.

Luego vendrán los intereses económicos, las exigencias para viajar a los diferentes destinos. Con la rusa o la china no se podrá entrar a Occidente, y viceversa. Pero tal asunto no preocupa a un país donde el sector que viaja es muy reducido, aquí la mayoría no llega a conocer más allá de los límites de su aldea, o si migran es sin documentación, permisos ni vacuna.

El primer problema era tener vacunas, ahora corresponde aplicarlas, y luego vendrá lo más complejo: convencer a quienes no quieren hacerlo, no creen, desconfían o piensan que ya no vale la pena arriesgarse, o así les dicen a los mayores sus hijos. Por el bienestar colectivo, todos tendremos que vacunarnos y bien rápido o la cuarta ola acabará con la estabilidad, no habrá inmunidad y el virus desarrollará cepas más resistentes y letales.