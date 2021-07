Tiempos de libertad en Cuba

La difícil situación que viven los cubanos finalmente está llegando a la urgencia que se percibe cuando el vaso de la paciencia se llena. Ya no está a la mitad, sino que está llegando a su máximo nivel. Las dificultades económicas, la carencia de empleo y la situación de la pandemia con deficiencias en atención están llevando al pueblo cubano a lanzarse a la calle para pedir Libertad.En el siglo XXI no hay nación donde tarde o temprano no se realicen manifestaciones en busca de un futuro con mayor libertad y prosperidad.

Entre los motivos que se aducen está el económico. La mayoría de los cubanos, el 87 por ciento de la fuerza laboral, son empleados del Gobierno. De allí que no se animan a señalar al régimen comunista por su mala gestión. El problema económico no es causado solamente por una mala administración gubernamental, sino porque el sistema socialista tiene la semilla de la destrucción en su propia raíz. La escasez de bienes y servicios mantiene a los cubanos en una perenne lucha por abastecerse aun de lo mínimo requerido para vivir, debiendo hacer colas cada día para obtener alimentos, papel higiénico o jabón, entre otros. Cuántos turistas no han llevado insumos de limpieza e higiene personal para ayudarles un poco en satisfacer sus necesidades prioritarias.

Al impedir la libertad de producción, inversión y de emprender negocios sin intervención del Gobierno, están muy limitados para poder crear las condiciones para la mejora económica y la prosperidad de las familias cubanas. El remedio es generar libertad económica para que florezca la creatividad empresarial y se desate el círculo virtuoso del desarrollo.

Además, se viene a sumar a la desesperación del pueblo cubano la deficiente gestión de la pandemia, evidenciándose en la escasez de medicamentos y vacunas. El indicador de 22 mil 670 casos por millón de habitantes está por encima de los 17 mil 803 casos por millón que reporta Guatemala. Además, la cantidad de casos diarios en la isla duplica la cantidad que se reporta en nuestro país, y eso que acá se triplicó la cantidad diaria en relación con tres meses atrás.

Lo importante en estos momentos es que se permita a los cubanos seguir la ruta hacia un sistema democrático, donde puedan vivir en libertad y elegir a sus gobernantes como la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo. El florecimiento del potencial de cada persona solamente será posible si Cuba avanza hacia una nación que respeta los derechos humanos, que protege la libertad de expresión, de producción y comercio, así como las libertades políticas donde todos tienen el derecho a elegir y ser electos.

Esperemos que no se concreten las nubes negras de represión, sino que en Cuba florezca la paz, el respeto por los demás, la tolerancia por las ideas distintas a las del otro y se abran espacios de diálogo para llegar a la libertad tan ansiada por la mayoría de los seres humanos; los cubanos no son la excepción. Acá en Guatemala hemos conocido a varios que llegaron buscando un mejor porvenir como médicos, entrenadores deportivos de primer nivel o talentosos músicos que optaron por quedarse a vivir en el país de la eterna primavera, un tanto más inseguro, con pobreza, desnutrición, pero que les da la oportunidad de trabajar duro para luchar por el sueño de prosperar y ser felices. Ojalá que este sueño pueda hacerse realidad también en su patria…