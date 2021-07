Urgente activar la razón

Al conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona suele llamársele ideología. Sinónimos: doctrina, tendencia, ideal, credo, filosofía. Brújula. No come ni muerde, solo fomenta el análisis crítico e identifica a los individuos y su forma de interpretar las cosas del mundo. Digamos que es un derecho elemental.

Tristemente, han surgido corrientes cada vez más fuertes que pretenden ser política y moralmente neutras, corrientes que han intentado disminuir de intensidad el color de las ideologías. ¿Por miedo a las diferencias?, ¿a la disidencia? Porque ahora resulta que definirse ideológicamente es peligroso, polariza, divide y enfrenta. Se intenta inculcar efusivas lecturas de motivación personal, haciendo que las “claves del éxito” sustituyan nuestro destino colectivo: si una persona es feliz, regará su manto divino de alegría en toda la población: “El cambio inicia dentro de ti”. Hay clara intención de alejar a la gente de la realidad y fortalecer el individualismo de manera exacerbada. No olvide que el individualismo abandona al otro dejándole la responsabilidad de su propia biografía, lo culpa, desdibuja empatía y hace que no se sienta nada ante el dolor ajeno. Pero claro, es más fácil contar con una población inodora, incolora, ‘sinsabora’ para que se trague cualquier combo anodino compuesto de sueños y egolatría… Con una población sin pensamiento crítico y dispuesta a decir lo que le digan que tiene que decir. Hay partidos políticos que hacen una campaña vacía para luego, al ganar curules, buscar en el catálogo de las banderas sombrías la que mejor les acomoda y favorece. Ese travestismo político es un ejemplo lamentable. Basta con conocer la bitácora de muchos diputados que se unen a pactos oscuros y están solo para levantar la mano. Qué lamentable es verlos mutantes, deslizando sus partidos hacia otros como si nada. Decidiendo al ‘tin marín’ dónde les conviene ahora “participar”. ¡Vaya desgracia!

Y ¿qué me dice de un gobierno que ha empeñado al Estado; un presidente que se da el tupé de intentar amordazar abiertamente a la población que lo critica y piensa diferente?

Cuando el Estado ya no acciona en función de la persona, sino la persona al servicio de la organización política (de ofertas vacías), está perdido. Necesitamos retornar a lo sano, a los líderes con ideología sólida, a las opiniones manejadas con mesura y responsabilidad. A un diálogo serio. No sea que, por miedo, continuemos en el ahogo de desagradables sorpresas. Ahora ¿se anuncia un estado de prevención? El presidente mismo habla de “manifestaciones ilegales”, siendo supuestamente esta una democracia. Dicha medida (se formalice o no), la anuncia por la escalada del descontento popular a causa de su gestión y no por la escalada del virus que mata y mata sin miseria. Se prohíbe opinar, se prohíbe pensar, se prohíbe manifestar indignación. Se permite morir. Sin diálogo y en silencio. ¡No más!