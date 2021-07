No “es” ni “aparenta”

Las abuelitas siempre transmiten consejos sabios como el que dice que uno no solo debe ser correcto, sino también aparentarlo. El Gobierno ha dejado por un lado este consejo, puesto que no solo NO es correcto, sino que ya ni se esfuerza en intentar aparentarlo. Lejos están aquellos primeros días de la pandemia en donde el presidente Giammattei aparentaba que su experiencia médica le serviría para enfrentar esta crisis de buena forma. Sus discursos claros al principio se fueron convirtiendo en cantinflescos, donde había que esperar el resumen oficial para entender cuáles eran las nuevas medidas. Hoy es un silencio total o un discurso para echarle la culpa a alguien más de la crisis.

Los guatemaltecos hemos paliado la crisis bajo la premisa de sálvese quien pueda. La poca pero valiosa ayuda que el Ejecutivo repartió el año pasado después de que el Congreso aprobara miles de millones de quetzales nos dio respiro hasta ahora. Pero el mal manejo de la vacunación, es decir hacer mal lo poco que se podía hacer, es imperdonable. Meterse a Covax estaba bien; comprar Sputnik también; pero quedarse solo con esas opciones fue un grave error. Encima de no haber buscado comprar otras marcas, esperamos hasta el último momento para llenar los requisitos para que nos pudieran regalar vacunas.

Ahora cerrar el país NO hará nada más que empeorar la situación. Cerrar el Congreso busca eliminar la fiscalización. No se puede usar el COVID-19 como excusa. El presidente debe ponerse al frente de la vacunación y dejar de buscar excusas. Acá lo que urge es dar certeza y no seguir dando palos de ciego.