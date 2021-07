Medidas urgentes ante crisis del COVID-19

Cuando se inició el semáforo de municipios, la idea era que poco a poco los municipios en rojo cedieran el lugar al naranja, el amarillo y luego al verde. Esto es, que la crisis del COVID-19 se controlara. En ese momento, los municipios rojos si mucho llegaban a un tercio. Ahora el país entero es rojo. Por ello urge tomar medidas extraordinarias, y las anunciadas por el presidente están lejos de ser las que necesitamos. Es como siempre, poner la carreta delante de los bueyes.

Por ello hace falta vacunar a la población como si las autoridades creyeran en la crisis que nos anuncian. Para ello, una medida elemental: vacunar en horario de 24 horas, los sábados y domingos sin días festivos. Que eso implica tener más vacunas, por supuesto, pero esa es la tarea del ministro y del gobierno entero. No se vale seguir con tonterías. Menos con estados de calamidad o excepción por gusto, solo con el objetivo de parar las manifestaciones que vienen ‘in crescendo’.

Lo que necesitamos ahora son varias medidas urgentes: a) poner el sistema de salud público y privado bajo una dirección única del Ministerio de Salud; esto no es nada extraordinario. En los días más agudos de la primera ola en el año 2020, esa fue la decisión de dos países capitalistas como Irlanda y España. Los gobiernos de estos países pusieron por delante de su gestión la salud pública, antes que consideraciones sobre la propiedad privada, o la ley de la oferta y la demanda.

b) Ante la saturación de los hospitales es urgente contar con nuevos espacios para atender a las decenas que deben llegar a la red hospitalaria. A ello no hay alternativa. Los nuevos pacientes van a llegar, sí o sí. Ante ello, ahora que están prohibidas las aglomeraciones y hay limitación a reuniones de más del 10 por ciento de la capacidad, pues es de elemental justicia que centros religiosos se habiliten como hospitales de urgencia. Con emergencia esto es lo que se debe de hacer.

c) Posponer las clases presenciales mientras todos los maestros no estén vacunados y las escuelas habilitadas con agua, luz, servicio de internet, así como, al menos, el 35 por ciento de la población vacunada. Son medidas básicas, elementales, antes de decidir abrir las actividades normales en las escuelas. Especialmente cuando vemos que el país entero está pintado de rojo.

Finalmente, que todos los medios de comunicación, radio, prensa, TV, actúen de manera concertada para dar la misma información a la ciudadanía. No es posible que unos insistan en la apertura económica mientras otros insisten en las medidas de restricción. No podemos aceptar una torre de babel informativa. La población guatemalteca no puede padecer la falta de una clara línea informativa ante la pandemia. Si el gobierno hace esto y actúa en la dirección que se señala, quizás pueda aún mejorar su desempeño.