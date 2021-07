Entre la espada y la pared

Nueve de noviembre de 1965. En un principio, esta podría parecer una fecha inocua. No obstante, cuando usted, estimado lector, esté leyendo esto su relevancia se hará manifiesta. Es esta la fecha en la que se aprobó la opaca Ley de Orden Público. Queriendo implementar la estrategia contrainsurgente de Oriente en todo el país, esta ley proporcionaba varios marcos legales provisionales que permitieron al Gobierno asumir poderes extraordinarios. Uno de ellos, era el estado de prevención. Esta ambigua figura legal (con no más de 15 días de vigencia transitoria) permitía al gobierno suspender una serie de derechos contemplados en la constitución. Los más importantes: evitar los derechos a huelga y reunión, así como restringir los mensajes en los medios de comunicación. La justificación era tan abierta como lo que la autoridad considerara “contribuyera o inciten a la alteración del orden público”. Son leyes que deberían existir solo en dictaduras fantoches. Sin embargo, era una herramienta demasiado útil para que nuestros padres de la patria la dejaran al lado. La ley se ha usado desde entonces como una herramienta de represión selectiva. Una vez más, en una coyuntura cada vez más volátil, el Ejecutivo se refugia en los poderes de emergencia que le concedió la dictadura que hizo del Conflicto Armado una guerra total.

Admito que no quería escribir esta columna. Francamente, estimado lector, seguirle el paso a la coyuntura nacional es un ejercicio agotador. Aunque hoy quería hablar de historia, el presidente no me deja opción. El Ejecutivo parece estar cada vez más desgastado. Luego de una manifestación considerablemente numerosa, el presidente anunció la entrada en vigor del estado de prevención. Tachándolas de ilegales, un irritado Alejandro Giammattei hace oídos sordos al creciente clamor popular. No es la primera vez que esta medida se usa para acallar demandas ciudadanas. Allá por los años 90, el entonces presidente Álvaro Arzú se la pasaba en estado de emergencia para evitar que se convocaran consultas constitucionales.

He expresado mi escepticismo ante el compromiso ciudadano para seguir construyendo una nación después de una hipotética renuncia del jefe del Ejecutivo. A pesar de ello, la creciente incompetencia y autoritarismo del presidente me dejan cada vez menos dudas sobre el deber moral de exigir su dimisión. Estará por verse si este nuevo giro autoritario disuelve o aumenta la determinación de la plaza. Los antecedentes recientes a este respecto no son muy alentadores. Lo que es un hecho es que el presidente se está quedando cada vez más solo. Siendo optimistas, podríamos estar ante una oportunidad histórica de cambio. Solamente espero, estimado lector, que esta oportunidad no se convierta en una anécdota más de nuestro tragicómico vivir. El país se encuentra en un vía crucis histórico, y si el presidente no sabe reconocerlo y rectifica la implacable e impredecible fuerza de la diosa la historia lo quitará del medio.