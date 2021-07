Si el COVID-19 no hubiera aparecido en el mundo, seguramente las circunstancias económicas que vive Guatemala serían mejores a las que se experimentan en este momento. Aunque en muchos otros temas no existe consenso alguno, difícilmente exista alguien que crea que la situación económica por la que pasa hoy Guatemala es mejor a la que habría existido de no haber ocurrido la pandemia. El simple hecho de no haber tenido que incurrir en todos los gastos que la pandemia trajo consigo habría sido un beneficio para el país. Todos los recursos que el gobierno y los hogares han utilizado para hacer frente a la pandemia se hubieran podido utilizar en la satisfacción de otras necesidades, seguramente más importantes y productivas que los usos que tales recursos finalmente tuvieron. Por más valioso que resulte ahora dedicar recursos a la compra de mascarillas, desinfectantes, ibuprofeno, ivermectina y demás productos para minimizar los riesgos de contagio y combatir los efectos del nuevo coronavirus, de no haber mediado el COVID-19, dichos recursos hubieran tenido mejores usos.

Claramente, el hubiera no existe; nada se gana soñando con lo que no pudo ser, salvo que esta reflexión ayude a comprender mejor las bondades y limitaciones de la situación actual y ayude a encontrar un nuevo rumbo.En otras palabras, si algo no trajo la pandemia consigo fue más riqueza, tampoco una repartición más equitativa de la misma; la pandemia solamente trajo costos consigo, costos que se han y se seguirán pagando mientras esta no sea derrotada por completo. Por eso, además del costo en términos de vidas humanas y productividad perdida, la importancia de acelerar el proceso de vacunación. Verdades de perogrullo que no haría falta expresar, salvo por cierto tipo de confusión que empieza a surgir en torno a la recuperación económica que experimenta el país. La recuperación económica producto de la apertura posconfinamiento no constituye un cambio fundamental y permanente en la capacidad productiva del país para hacer frente a los problemas económicos y sociales de siempre. La recuperación posconfinamiento, por más fuerte que parezca, no terminará provocando una dinámica de crecimiento que permita generar las oportunidades económicas y de empleo que necesita Guatemala y que permita elevar el bienestar de todos los guatemaltecos de manera significativa y permanente. El reto que existe hoy en materia económica es similar al que existía antes de la pandemia; volver a la “normalidad” histórica económica es importante, pero insuficiente de cara a lo que el país necesita. En términos estadísticos, la reversión a la media en materia de crecimiento económico no es más que una reversión a la mediocridad económica de siempre de las últimas décadas.