Dr. José Andrés Rodríguez Alfaro, “Caldo Alfaro”

Guatemala ya no se compone, dijo alguien que me llenó de indignación. Es, le dije, con tu aseveración proscribir la esperanza. De un mejor país, donde quepamos todos y vivamos dignamente. Eso es, lo que dice, como pensar en un suicidio colectivo y masivo, sin lucha. Sin embargo, hay ciudadanos que con su conducta, en uno de los países más tristes de la tierra, nos han mostrado que, a pesar de las circunstancias, siempre hay que sobreponerse. Este fue el caso del Dr. Rodríguez Alfaro, mejor conocido por medio de su apodo y segundo apellido “Caldo Alfaro”. Odontólogo, huelguero de pura cepa y luchador social incansable. La semana pasada nos avisan los amigos que ha emprendido el viaje al cosmos. Y un sinfín de remembranzas se me agolpa. Ha sido gracias a Sergio Paz, que le hizo una entrevista publicada en el ‘Culan News’ en 2016, que sabemos más detalles de la vida de “Caldo”. Estudiante universitario, que comenzó estudiando medicina y que luego se trasladará a la Facultad de Odontología, de la cual egresó. Cuando el General Ydígoras Fuentes era Presidente, “Caldo Alfaro” se atrevió a irle a pedir su colaboración para la Huelga de Dolores. El viejo no tenía pisto y le prestó los Q20 a su mujer para la misma. Entran gafos y salen millonarios, vieja constatación. En la velada en el Cine Lux, Ydígoras Fuentes se presentó, y cuando iba a ser entonado el Himno Nacional, los muchachos pusieron el himno de los Estados Unidos de América, en los altoparlantes. Cuando en otra velada, el entonces alcalde de la ciudad, Paco Montenegro Sierra, se presentó al recinto y que fuera anunciado por los estudiantes en los altavoces, fue prevenida la audiencia para guardar y cuidar bien sus billeteras. En 1965, fue el representante de Odontología en el Honorable Comité de Huelga de Dolores y sería cinco veces su presidente. Por andar elaborando boletines, redactando el ‘No nos Tientes’ y distribuyéndolo, fue apresado. Gracias al “Chato” Lobos, se logró sacarlo del bote y este muy amable le llevó un octavo de aguardiente y el “Caldo”, con toda la chispa, picardía e irreverencia que lo caracterizaba, le dijo: ¿Y los boquitas, vos? Famosas e ingeniosas fueron las veces que, dado el gobierno golpista de Peralta Azurdia, se tuvo que imprimir el ‘No nos Tientes’ en El Salvador y en imprentas clandestinas en Guatemala. “Caldo” siempre estuvo presto a llevarlo para la lectura de nuestro pueblo. Estuvo presente para la celebración del centenario de la huelga de dolores, y participó componiendo su “Luna de Tucurú”. Yo ya lo conocí como a un ciudadano de la tercera edad, como se dice hoy. Ya habían quedado lejanos los días de bohemia y de farra. De los arrebatos estudiantiles y de carceleadas en sus años mozos y de madurez. Era ya un señor reflexivo y analítico a profundidad. Sus palabras contenían la sabiduría acumulada de tantos años, en nuestra irredenta Guatemala. Hace dos años, en la catedral chapina del jolgorio, El Portalito, compartimos por última vez un Viernes de Dolores. Lo recibirán “Moyas”, el “Gato” Vela, “Chocochique”, la “Chinche” Barnoya, el “Bolo” Valle Calvo, “Fito”, “Cuca”, “Chico” Luna, “Pepe” Hernández Cobos, Alfredo Balsells, “Güicho” Bocanegra, Obdulio el “Perica” Álvarez, Johnny Dahinten, Joaquín Moyano, el “abuelo” Arango, “Güicho” Vargas, el “Choco” Matute y demás huelgueros dignos.