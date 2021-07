Mientras las vacunas rusas no llegan a venir. Mientras no se aclaran los verdaderos entretelones de esa compra y cómo fue posible que no hubiese un acuerdo interno para la compra de vacunas a empresas norteamericanas. Mientras sube el número de contagiados a niveles sin precedentes. Mientras está claro que cerrar el país no es opción inteligente, sino que lo diga Panamá con una caída de más del quince por ciento de su Producto Interno Bruto –PIB–, en 2020. Mientras el gobierno no toma medidas para la reactivación económica o combatir al crimen organizado…el alivio urgente a una crisis que amenaza con salirse de control, viene desde Estados Unidos con la entrega de una donación de un millón y medio de dosis de la vacuna requerida. La ayuda llegó justo a tiempo.

En el entorno político de Centroamérica, esta actitud de los Estados Unidos debe ser una evidencia más de dónde están los amigos. No puede ser que se siga considerando que China puede ser un aliado potencial actual o el impulsor de grandes proyectos, de beneficio mutuo, como el que se desea impulsar en El Salvador. Rusia ha sido claro el rol que ha desempeñado en Nicaragua en apoyo al autoritarismo e irrespeto de los derechos humanos de los opositores. El aliado, aún cuando presione por cambios que afectan a ciertos intereses específicos y ponga nerviosos a varios funcionarios, es y seguirá siendo, Estados Unidos. No aceptarlo es querer tapar el sol con un dedo.

Estados Unidos es el segundo país con mayor población de guatemaltecos, con remesas que están próximas a significar uno de cada seis quetzales de ingresos económicos anuales. Junto a Centroamérica, es el mercado principal de nuestras exportaciones y con potencial de crecer significativamente en los próximos años si mejoramos la legislación para inversión extranjera, fortalecemos el funcionamiento de los parques industriales, invertimos en mejorar la logística con inversión privada y cambios legales, y entendemos que la opción a la migración ilegal es el desarrollo interno y la ampliación de la oferta de empleo, así como la ayuda al micro, pequeño y mediano empresario. Es nuestro interlocutor principal y es el mercado ideal para el destino externo de una creciente producción.

Es fundamental la cooperación bilateral para el efectivo combate a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico. Sin la presión americana, la agenda de cambios legales para transparentar la gestión pública, respetar los derechos humanos, invertir efectivamente en los temas sociales, ambientales y de infraestructura, no será posible. Sin programas que fortalezcan las visas temporales de trabajo, sin más inversiones y participación de empresas norteamericanas en el país y sin una estrategia clara orientada a la exportación, seguiremos atrapados en este modelo de sálvese quien pueda. Esta vez, la ayuda llegó justo a tiempo. No sigamos estirando la pita, que bien podría romperse o desaparecer la ayuda.