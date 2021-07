‘Antigua para principiantes’ es un libro de cuentos de la gran escritora Ana María Rodas (Premio Nacional de Literatura) publicado por Ediciones El Pensativo. Hay en esta colección de cuentos una mirada calidoscópica de diversas emocionalidades y significaciones producto vivir en una sociedad encorsetada, barroca y conservadora como la nuestra: hija de una historia de conquista, saqueos, dominio, relaciones de poder y cómo esas relaciones van moldeando el imaginario social de la población.

Esta literatura cumple la función de expresar un contexto socio histórico urbano, de guerra; de desconfianza, de contradicciones. Hay en la obra una coherencia y articulación entre práctica estética y práctica política: Ana es una de las pioneras feministas reivindicando la equidad de género y su obra es un claro reflejo de ello.

Es decir, estas narraciones simbólicas habitadas por el machismo, la búsqueda de la emancipación son la expresión y metáfora del ethos que de cierta forma ha atravesado a algunos sectores de la población urbana.

Desde sus diferentes personajes que ella describe al dedo la psique de la mujer magdalena, la sumisa, la prostituta, la abnegada, la emancipada, el finquero, el cónsul, las que buscan irse a EE. UU., la hipócrita, la Susanita (la que solo busca ser mamá), la periodista, etcétera, va hilando una manera de ser y sentir en un tiempo concreto en un espacio particularmente urbano.

Hay unos cuentos que son sobrecogedores. Como por ejemplo “No hay olvido”. Un caso de doble incesto que nos pone de cara a esa realidad sórdida, no hablada y no asumida en nuestra sociedad. Este cuento en particular me interpela porque en repetidas ocasiones he visto cómo estas historias se evaden y esconden. Si todas las víctimas de incesto hablaran, el coro sería ensordecedor.

Hay entre estos relatos la expresión de un ethos donde la vida no tiene valor, donde la vida es siempre una ruleta rusa, en la que no sabes si una bala te va a sorprender. Como es por ejemplo el cuento de ‘Jhon Cleese y sus mujeres’.

Hay también unas pinceladas de dejos existencialistas en estos relatos expresados en cierta recurrente soledad como condición existencial, sin importar si se es hombre o mujer, rico, pobre, finquero, contador, periodista, prostituta, homosexual, etcétera…

De todos los cuentos mi favorito es ‘Arcángela’, hay aquí esa voz rupturista que atraviesa la obra de Ana desde su discurso y narrativa emancipatoria. Arcángela es capaz de construirse desde el centro de su ser. Con clara capacidad de amor propio, de no someterse a las exigencias y expectativas del Otro; saca plumas de los omóplatos para volar hacia donde ella quiere ir.

Ana es una asidua observadora de la realidad y los colores y tonalidades de lo que en esta acontece. Hay en estos cuentos una invitación a la reflexión de la importancia del amor propio y de cuestionar los códigos machistas desde donde nos relacionamos. Estos cuentos son las armas de Ana María Rodas. Su catarsis y su búsqueda y apuesta para que cuestionemos esas lógicas patriarcales y comenzar a hilar un plano humano más alto y verdadero: el de la búsqueda de la libertad individual y colectiva; emancipar juntos a nuestra mente, corazón y espíritu.