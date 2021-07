¿Qué tiene que pasar?

Qué más tiene que suceder en este país o qué tiene que pasarnos para que la indignación provoque un torrente de personas dispuestas a impedir que pase más, dispuestas a que el sentimiento de disgusto, repudio, descontento y hastío las haga salir de su zona de confort, o de la burbuja en la que dejan que todo pase a ser un trago amargo más, que se diluye con la noticia de que la selección de Guatemala podría jugar, de puro chiripazo, la Copa de Oro 2021.

Los 3 mil casos de contagios solo en un día parecen no ser suficientes, tampoco el hecho de que siga sin saberse cuál es el destino de los millones de quetzales que, dicho sea de paso, salieron del pago de nuestros impuestos, utilizados para una compra dudosa de vacunas que ha llegado tan solo al 1.1 por ciento de la población, según el último recuento de Our World in Data.

¿Por qué los asesinatos de Karla Canté, de 24 años, en Jalapa y de Melissa Palacios, de 21 años, en Zacapa, no generaron un movimiento masivo de personas en las calles dispuestas a exigir un alto a la violencia contra las mujeres? ¿Cuántas vidas más debemos perder para que a usted le horrorice y le parezca inconcebible que diariamente desaparezcan niñas y jóvenes, que a las mujeres se les viole y se les mate porque la otra mitad de la población considera que sus cuerpos les pertenecen y que pueden maltratarlos y ultrajarlos por el hecho de ser mujeres?

Por qué tampoco escandaliza que en San Juan Cotzal, en el departamento de Quiché, la municipalidad haya aprobado la compra de un carro de más de 400 mil quetzales para que el alcalde pueda movilizarse “cómodamente” en ese municipio. Tampoco parece importar mucho los ya conocidos lujos del resto de los funcionarios que lo único que buscan es agarrar el hueso que les permita pasar de la Primero de Julio a la zona 14 en un tris, y de atascarse de viandas caras, con el hartazgo con el que los perros disfrutan el sebo del hueso.

Por qué no nos hemos cansado ya de que la violencia que emerge de relaciones de poder jerárquicas y asimétricas, y provoca la muerte y sufrimiento de millones de personas, sea lo que a diario tengamos que vivir y enfrentar.

Indignarse es ese conjunto de sentimientos de enojo, malestar y repulsión que provoca una situación injusta, y trae consigo levantarse y hacer algo para que deje de seguir siendo todo igual.

Si lo que queremos es Dignidad, salir, denunciar y exigir es lo que toca: #LaDignidadEmancipa.