Hay un accidente en su futuro

El 9 de enero escribí mi primera columna del 2021 titulada: “Las carreras de la muerte”; relataba los grandes peligros que corremos los habitantes de esta ciudad por la presencia de cientos de miles de motoristas que usan sus motocicletas en todas las calles, sin tomar alguna precaución para salvaguardar su seguridad y vida, así como la de todos los transeúntes. Hay que recordar que existe un reglamento de tránsito y disposiciones específicas para quienes manejan motos, como usar casco, chaleco reflectante, no circular más de una o dos personas, conducirse por un carril específico, obligación de respetar los límites de velocidad, el uso de luces, así como respetar la vía de las calles y avenidas.

Todos los días, sin excepción, usted puede ver en los periódicos, noticieros de televisión o en las redes sociales los horribles accidentes de tránsito en que está involucrada una moto. Generalmente con saldos de pérdida de vidas. Estos terribles accidentes son los menos, por eso solo esos llegan a los medios; sin embargo, hay cientos de accidentes de motos todos los días, que no aparecen en la prensa. Estimado lector, si usted conduce automóvil, sin ánimo de ser agorero le anuncio que usted es un perfecto candidato para ser protagonista de uno de esos percances menores. Si usted es abogado, su experiencia será un poco diferente, pero si no es abogado, lea con atención lo que aquí le relataré, porque más o menos esto le sucederá de acuerdo con las probabilidades en la ciudad de Guatemala.

Un día cualquiera usted va conduciendo su automóvil, respetando todas las reglas de tránsito; es más, usted se pasa de prudente. Va usted oyendo su emisora favorita cuando de la nada siente un golpe en su carro más unos ruidos de metal y vidrio. Un motorista se acaba de estrellar contra su automóvil. Usted lamentablemente no tiene seguro en su automóvil, eso no lo piensa en ese momento, se detiene y asustado se baja del carro para auxiliar al motorista que yace a media calle, supuestamente inconsciente. De inmediato se detienen unos seis motoristas colegas del desmayado que toman el número de la placa de su carro y empiezan a sacar fotos. En ese momento usted se percata de que no tiene seguro en su vehículo. Llama al familiar más cercano y a “un su amigo” abogado quien ofrece ir en su auxilio. Llegan al lugar del accidente los bomberos y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), que para su sorpresa tienen una actitud muy correcta. Como el motorista aparentemente está desmayado, usted es detenido y su automóvil consignado a donde corresponde. Usted es conducido a las “carceletas” del Organismo Judicial. Su abogado, que no es penalista, llama a un amigo que sí lo es; este se hace cargo de la situación. Localiza al motorista, y por una cantidad de dinero logra que retire cualquier reclamo en su contra. Además, el diligente abogado cobra sus honorarios, que no son baratos, y le advierte a usted que recuperar su carro “detenido” es un trámite engorroso. Usted pasa la peor noche de su vida, de igual manera su familia. Al día siguiente, ya tarde usted está libre. Le cuento que nada de eso le sucederá si tiene un seguro contra accidentes de tránsito; ellos se encargan de todo. No vendo seguros.