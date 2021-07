De regreso a la órbita de Estados Unidos

A tan solo mes y medio de haber sido declarado presidente electo, Alejandro Giammattei sorprendiendo a propios y a extraños aparece, de manera intempestiva y con ánimos de obtener notoriedad internacional, visitando la República Bolivariana de Venezuela con el propósito de reunirse con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de su país.

El régimen dictatorial venezolano de Nicolás Maduro, que tiene como uno de sus pilares de apoyo internacional a la Federación de Rusia, le niega el ingreso a Giammattei, quien se presenta con pasaporte italiano, como a sus acompañantes: el actual Canciller Pedro Brolo, quien presenta un pasaporte español, y a Giorgio Bruni, que lo hace con un pasaporte italiano, quien fuera posteriormente Secretario Privado de la Presidencia.

Se expusieron innecesariamente con este proceder a una situación bochornosa que no tuvo ningún impacto ni relevancia internacional. La carencia de experiencia, el desconocimiento de las relaciones y de los protocolos internacionales fue abiertamente manifiesta.

La ciudadanía guatemalteca un año y medio después se ve sorprendida esta vez con el contrato cuestionable, aún no investigado a profundidad por el Ministerio Público, que el gobierno de Giammattei suscribe con una empresa relacionada al gobierno de la Federación de Rusia para abastecerse de vacunas Sputnik V, como parte fundamental del Plan Nacional de Vacunación. El incumplimiento del referido contrato no se hizo esperar, sobre todo en las circunstancias en que más se necesitan de las vacunas anti-COVID-19. Se sabe que Rusia no tiene ninguna relación estratégica con Guatemala ni somos para ellos de interés regional, salvo países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es de esperarse que Rusia no podrá cumplir sus compromisos a cabalidad ni le dará prioridad a Guatemala. La decisión, que parece intempestiva y poco meditada, de haberse acercado y negociado con Rusia la compra de las vacunas de manera desfavorable demuestra una vez más las graves consecuencias de lo que es una manifiesta incompetencia de los funcionarios como el Canciller Pedro Brolo y la ministra de Salud, Amelia Flores, quienes por dignidad deberían renunciar, sin eximir de responsabilidad al propio presidente de la República, Alejandro Giammattei.

El gabinete de gobierno debería renovarse y darle un giro a sus relaciones internacionales frente a los desafíos del COVID-19. La única alternativa viable al día de hoy es regresar a la órbita de Estados Unidos. Nunca se debió soslayar ni postergar la opción de negociar simultáneamente con las farmacéuticas estadounidenses las compras de sus vacunas anti-COVID-19 y/o con el gobierno de los Estados Unidos.

El Plan Nacional de Vacunación es actualmente un rotundo fracaso y el COVID-19 con sus variantes está en Guatemala prácticamente fuera de control. Estas realidades críticas y graves no se pueden ocultar y el presidente de la República pareciera que en estas circunstancias ha dejado de ser el timonel del gobierno.

Ante este panorama poco halagüeño para millones de guatemaltecos que no se han vacunado y que ya de por sí viven o sobreviven en condiciones de precariedad económica, los diferentes sectores sociales, religiosos, académicos, económicos y políticos deben hacer sentir públicamente sus preocupaciones, exigir al gobierno que esté a la altura de estas difíciles y complejas circunstancias y hacer un llamado a la unidad nacional para hacer causa común ante el desbordamiento de la pandemia.

Ya no se puede ni se debe improvisar como lo han hecho sistemáticamente a nivel gubernamental desde que fueron electos, en este caso a costa de la salud de los guatemaltecos. La frustración ciudadana va ‘in crescendo’ y no será extraño en algún momento observar nuevamente el despertar de manifestaciones sociales demandando con razón un cambio de gobierno.