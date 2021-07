Algunas canciones populares de Guatemala: “Lindo Atitlán” (I parte)

Desde que era niño, escuchaba la música que cantaban mis mayores, de la familia Carrera Samayoa. Mi tío Héctor Raúl el “Chinito” Carrera se distinguía cantando música popular guatemalteca y, naturalmente, la huelguera, de medicina. Vienen a mi memoria las tertulias y veladas familiares, en las que siempre interpretaban canciones latinoamericanas y especialmente guatemaltecas, acompañados de la guitarra española. Raulito cantaba una canción guatemalteca, que la nombrábamos ‘Atitlán’. A mi requerimiento, nos dejó la letra que él cantaba, como una herencia, para la patojada que poco sabe de su pasado musical. Me pregunto quién habrá escrito esa letra y esa música, pues como se puede inferir de esa letra, la canción popular guatemalteca ya había anunciado con suficiente antelación la existencia en el fondo del lago del templo perdido de Tecún Umán, que como sabemos hoy, la historiografía oficial llamó al jefe de los guerreros mayas quichés, que enfrentaron a las huestes españolas durante la “conquista” de lo que hoy conocemos como Guatemala. Todo esto se tomó finalmente en serio, con las investigaciones de arqueólogos guatemaltecos y del programa de ‘NatGeo’ sobre Samabaj, denominada la Atlántida de los Mayas. Investigo un poco y me encuentro en el internet que ‘Lindo Atitlán’ fue compuesto como un vals, cuya letra y música es del compositor nacional José Enrique Barrios Morales. Ha sido su hijo Fernando Enrique Barrios quien escribió una síntesis bibliográfica sobre su padre: “José Enrique Barrios Morales, “Quique” Barrios, nació el 10 de septiembre de 1920 en un antiguo sector de la zona 3 llamado Cantón Barrios. Sus inclinaciones artísticas se manifestaron tempranamente, pues a los 13 años ya tocaba la guitarra y sus primeras composiciones musicales vieron la luz allá por el año de 1937, siendo la primera el bolero romántico: ‘Volviste a mí’. Luego, con el paso del tiempo, fueron llegando muchas más, cuyo contenido reflejó de manera innegable los altibajos y los bemoles de su vida azarosa y bohemia; así desfilaron en su cancionero personal títulos como ‘Pobrecita golondrina’, ‘Santa madrecita’, ‘Mañana’ y ‘Palomita consentida’, interpretadas por Alicia Azurdia (la “Alondra de América”); ‘Solo Dios sabe’, interpretada por el inolvidable Trío Los Murciélagos. Boleros rancheros: ‘Olvídate que existo’, que interpretó el vibrante Roque Arreaga, ‘Del sentimiento’ y ‘Tu pasado’, interpretados por Luz Salazar; ‘Amor santo’ y ‘Bomberos de mi patria’, interpretados por Zoila del Pilar. Como muchos autores nacionales también cultivó el género de la música paisajista, que para ese entonces identificaba el cine mexicano con el corrido ‘Qué linda es Guatemala’, en grabación interpretada por el tenor nacional Rodolfo Augusto Tejeda. ‘Lindo Atitlán’, cuya grabación fue interpretada por el quinteto internacional Los Mayas. Acuñó composiciones para marimba, ‘Indita linda’ y ‘Chicha fuerte’, que ha sido ejecutada por casi todas las marimbas nacionales y grabada en 14 arreglos marimbísticos diferentes. A lo largo de su vida, la fecunda inspiración de “Quique” Barrios le permitió asentar más de 100 títulos que, por diferentes razones, no alcanzaron a ser grabados y perpetuados en el Cancionero Nacional. Continuará.