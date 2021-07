Un nuevo giro en Oriente Próximo (II)

La República Teocrática de Irán gira alrededor de partidos políticos radicales que representan medidas sociales de mayor control y represión y restringen libertades, en particular para las mujeres, mientras los moderados son más permisivos. En política exterior, los moderados le apuestan a la diplomacia y al multilateralismo para lograr el principal objetivo de Irán, que es que les levanten las sanciones económicas lideradas por los Estados Unidos de América (EUA). Los radicales en cambio tienen una retórica más agresiva y amenazan con el desarrollo de su programa nuclear con fines militares con tal de que les levanten las sanciones. Sin embargo, tanto radicales como moderados consideran la guerra asimétrica y el terrorismo islamista una herramienta política válida.

Con la elección de Ebrahim Raisi, la esperanza de Joe Biden de retomar el acuerdo nuclear iraní conseguido bajo la administración de Barack Obama se diluye y pone a EUA en una encrucijada. Por un lado, tanto el primer ministro israelí, Naftali Bennet, como su aliado en la coalición de gobierno y actual ministro de relaciones exteriores, Yair Lapid, han dejado claro que independientemente que se busque retomar el acuerdo nuclear con Irán, las sanciones impuestas bajo la administración de Donald Trump deben mantenerse. En este sentido, los líderes de Israel tienen toda la razón, puesto que una vez Raisi asuma la presidencia y vea que las sanciones disminuyen sus primeros objetivos serán desequilibrar a Israel y a su otro gran enemigo en la región, que es Arabia Saudita. Esta es la otra parte de la encrucijada de Biden, la visión que muchos tienen de que Arabia Saudita no es como Irán es errada en términos políticos. El Reino de Arabia Saudita es una monarquía teocrática en donde no hay diferencias entre radicales y moderados porque las élites políticas y económicas son todas radicales pero viven del alcahueteo de Estados Unidos con la compra de armas. El hecho de que tanto Trump como Biden no hayan sancionado a quien ostenta el poder detrás del trono, el Príncipe de la Corona, Mohamed bin Salmán (MBS), quien fue el autor intelectual del grotesco asesinato del periodista Jamal Khashoggi, fue un terrible mensaje para la región.

En otras palabras, con la llegada de un radical como Raisi a Irán, tanto Israel como Arabia Saudita estarán a la expectativa de más conflictos y cualquier paso en falso generará precisamente eso. Los EUA, que han sido los principales mediadores en los conflictos del Oriente Próximo desde mediados de los años 40 del siglo pasado, tendrán que jugar un papel más estricto en cuanto apoyar a Israel y manejar una política de cero tolerancia frente a las posturas islamistas radicales tanto de Irán como de Arabia Saudita. Sería aconsejable que la gran cruzada contra la corrupción de Biden, quien ha considerado la misma como una amenaza a la seguridad nacional de EUA, inicie con señalar la corrupción de estos dos países, en particular la de MBS.