Tiembla en Manchén

Otro gobierno fallido. Nada nuevo dirán muchos. Absolutamente cierto. Sin embargo, aquella pesimista y resignada visión popular no es excusa para nadie, menos para los actuales, su máximo juró no ser hijo de aquella una, ni incapaz, ni corrupto. Lo sorprendente es que, sin esfuerzo y coludido con empresarios “que defienden institucionalidad y legalidad” cuando obra y compra pública les beneficia. Hay que decirlo: obra con sobra. Sumados en bullanguera coalición con los “paladines de la familia” agazapados, allá en el Congreso. Cohorte, de pocas luces y larga uña. Han superado a Morales Cabrera en incapacidad y cinismo. En lo demás van tablas. Quién lo diría. Aquel que iba a denunciar el tratado del Parlacen se refugiará allí al concluir mandato. Emulando a Jimmy dormitará tranquilo e irá por pupusas y gallo pinto a la región.

Por donde se atisbe, no se encuentran logros ni bases para conseguirlos. Es tal, la angustia popular, que esta busca refugio en sus propias redes de sobrevivencia. Así, sin programas de vivienda, la “vida” continúa en los barrancos. Sin tierra, ni trabajo campesino digno. Aquellas familias dirigen su visor al norte y países vecinos. Aunque sea para conseguir el jornal. Los derechos laborales quedan para mejor oportunidad. Solapar su incumplimiento es parte del acuerdo —sometimiento en realidad— con los “grandes” mercachifles. La educación. Una debacle, la deserción es lo único que avanza. Los programas sociales (bolsas de alimentos, transferencias condicionadas y otros) no se consolidan, camino a transformarse. La renta del edificio que los alberga cuesta tanto que no queda y lo sobrante, está destinado al “deschongue” ministerial. Un millón de nuevos pobres anuncia el Banco Mundial. Mientras tanto: Ejecutivo, Congreso y empresarios oligárquicos, en complicidad, procuran impunidad y reelección (pretenden reformar a su medida Ley Electoral y de Partidos Políticos) y por si las moscas van contra las ONG. Salud un fiasco. Tan señalado que no voy a ello. El pueblo que arree. Ante incapacidad, cinismo: sale el ministro de Economía a “regalar” mascarillas a los mercados. Las recibieron donadas de Europa. Vergüenza. Pensarán que somos tontos. Conocemos la distancia entre vacuna y mascarilla. Demagogia.

Entre tanto el pueblo y sus organizaciones van tomando aliento, el contagio está disparado. Aun así. Del rumor popular, a la acción. Procede la renuncia. La respuesta es segura: es estrategia de la izquierda y ONG. La realidad es otra, por primera vez tiembla el cenáculo de Manchén. Saben que va en serio, el desgaste es evidente. No habrá continuidad. Hay hartazgo orgánicamente expresado. No más hijos de…