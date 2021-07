Suma de vectores

Informática de la salud, ciencia de datos, internet de las cosas, manejo de redes sociales, ciberseguridad, ciencias ambientales, educación virtual, e-sports. Recientemente, la compañía Pearson publicó un artículo sobre carreras emergentes en pleno crecimiento, haciendo referencia a nuevas áreas centradas en programación, análisis de datos y planeación estratégica. Como mencionan, en la medida en que la tecnología avanza y nuevas pasiones surgen, estos campos florecen y adquieren más popularidad. Obviamente, esto pasa por una revisión de las competencias que deben desarrollarse en los “oficios” del futuro. El crecimiento del mercado y de los empleos en estas industrias dan paso a nuevas oportunidades educativas, comerciales y de otra índole.

Como señala Pearson, los avances tecnológicos, un giro en las tendencias culturales y la edad de la población inciden, entre otros factores, en la evolución del mercado laboral. Diversos sectores buscan reaccionar a campos emergentes. Las entidades educativas han ensanchado los grados y diplomas que ofrecen para responder a esta demanda. Hay una clara necesidad de personas calificadas, con una fuerte competencia analítica y capacidad tecnológica, que llenen los requisitos y posean las destrezas requeridas para desempeñarse en áreas en las que apenas se está abriendo brecha.

Hay una fuerza que está empujando con potencia en una dirección de avance tecnológico, marcado por ideas frescas, pensamiento crítico e innovación. Sin embargo, pese a este estímulo, otras señales disparan las alarmas sobre fuerzas que operan en dirección opuesta, como detractores, frenando los motores y desacelerando el cambio. A manera de ilustración, de forma coincidente con la publicación de Pearson, la Universidad de Stanford publicó los resultados de un estudio nacional sobre la enseñanza de historia y educación cívica en bachillerato en Estados Unidos de América. Los hallazgos causan preocupación.

El estudio de Stanford, realizado con una muestra representativa de 3 mil 446 estudiantes próximos a graduarse de secundaria, presentó a los jóvenes historias de actualidad y contenido digital. La conclusión es que los estudiantes tuvieron grandes tropiezos para encontrar la verdad, siéndoles muy difícil detectar las notas falsas de la información veraz. En lugar de presentarles una encuesta convencional, en donde los entrevistados autorreportan sus hábitos y destrezas, el equipo de investigación ideó una serie de tareas de internet que las personas debían resolver en ese momento. Los resultados denotan la urgente necesidad de preparar mejor a los jóvenes para enfrentar un mundo lleno de información errónea, que los hace llegar a conclusiones equivocadas. Se debe realizar un enorme esfuerzo para entrenar a las personas a ser mejores consumidores de información.

Me imagino que para ustedes será recurrente recibir mucha información falsa, incompleta o no comprobada en distintos grupos de chat. El ejercicio del análisis y del pensamiento crítico se deja a un lado y las personas reenvían datos no confirmados, ayudando a confundir a otros y a distorsionar la realidad. Nos sorprende cómo muchos se dejan llevar por rumores o por datos equivocados. De esta cuenta, es complejo anticipar el resultado del diagrama de fuerzas. Los campos emergentes vs. la formación de las personas. ¿Podrán más las nuevas tendencias y exigencias del mercado laboral o serán estas anuladas por una preparación inadecuada, que limita el pleno ejercicio de la ciudadanía y evita que la educación marque la diferencia?