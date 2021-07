Un embajador con escopeta, sin licencia

Tras la fallida compra de la vacuna Sputnik V, la embajada de la Federación de Rusia en Guatemala ha intentado un par de veces sacarle las castañas del fuego a los operadores oficiales de Giammattei. No puede. Simplemente porque no han sido entregadas las dosis ya pagadas, los rusos eluden garantizar plazos de entrega (y contractualmente no hay manera de obligarlos).

El único “medio consuelo” es que el gobierno ruso reconoce al intermediario, o sea que, aunque no rinde cuentas de la vacuna, al menos admite que los US$80 millones del presupuesto público guatemalteco están en una vaina que llaman Human Vaccine, “entidad con personería jurídica autorizada (filial 100 por ciento)” del Fondo Ruso de Inversión Directa.

Lo curioso del embajador ruso, Vladimir Vinokúrov, es que en su comunicación —que circuló ayer, aunque no está fechada— se pone los moños y un poco al estilo de la fábula “El pato tirándole a las escopetas”, califica la reveladora información de los medios independientes en Guatemala —que encendieron las alarmas— como “no verificada”, “meras especulaciones” y “declaraciones espurias”. Pero él poco aclara.

Veamos. 1) Que el gobierno de Guatemala no firmó con intermediarios rusos. En el contrato que por fortuna hizo público elPeriódico —versión traducción jurada del inglés, que le costó al Ministerio de Salud Q30 mil— se registra el nombre de la ministra Amelia Flores y su firma ilegible, pero no el nombre, ni firma ni cargo del vendedor. O sea…

El embajador quiere que le creamos, sin evidencia, que la contraparte no es intermediaria. (Contradiciéndose, al final de su comunicado, admite: “La embajada de Rusia hará todo lo posible para facilitar los contactos directos entre las autoridades guatemaltecas y el FRID” [Fondo Ruso de Inversión Directa].) Si la entidad oficial es el Fondo Ruso, ¿por qué emplear Human Vaccine? La ubicuidad del Estado ruso no tiene traducción a la norma guatemalteca, que rige al gobierno de Giammattei.

2) El contrato es, desde donde se observe, lesivo para los intereses de Guatemala, y flagrantemente ilegal. No es tema de confidencialidad comercial —como argumenta el embajador— ni es culpa de los rusos. Cuando el contrato lo firmó la ministra el 17 de febrero regía una ley que no autorizaba confidencialidad y mandataba acuerdos directos con gobiernos para adquirir la vacuna. Hasta el 30 de junio se aprobó la ley que admite confidencialidad y recién entró en vigor. Por otro lado, se entregó el dinero (80 por ciento del presupuesto para la compra de vacunas) sin compromiso de reciprocidad. Ninguna cláusula es inocente.

3) ¿Dónde está el dinero? Dice el refrán, “mal de muchos, consuelo de tontos”. El embajador ruso nos medio consuela: “El dinero —asegura— no ha sido robado”. Se refiere al dinero pagado al Fondo Ruso, y no sabemos cuánto es, pues el contrato que firmó la ministra fue con Human Vaccine.